Борги ТКЕ за газ досягли історичного максимуму: час для відповідальності, а не маніпуляцій

Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України

Борги підприємств теплокомуненерго за газ уже досягли рекордних 150 млрд грн. Ситуація стає близькою до критичної і це те, що дійсно загрожує підготовці до опалювального сезону.

Наразі для держави вкрай важливо вирішити цю проблему. Натомість частина підприємств ТКЕ замість цивілізованого шляху врегулювання заборгованості вдаються до шантажу всієї країни.

Окремі підприємства маніпулюють і заявляють про "заблоковані рахунки" і нібито через це загрозу зриву підготовки до опалювального сезону.

Це примітивна підміна понять.

Проблема не в тому, що комусь заблокували рахунки через борги. Проблема в тому, що окремі компанії роками безпідставно не платять за спожитий газ.

Після російських атак минулого року Україна втратила близько 40-50% власного видобутку газу. Держава була змушена імпортувати майже 8 мільярдів кубометрів ресурсу за європейськими цінами, щоб країна пройшла цю зиму.

Найцинічніше в цій історії те, що люди свої рахунки платять. Рівень розрахунків населення близько 98%.

Тоді виникає просте питання: якщо люди заплатили – де гроші? Чому держава не отримала кошти за вже спожитий ресурс?

І саме це мають перевіряти правоохоронні органи.

Бо сьогодні ми бачимо абсолютно абсурдну ситуацію. Є ситуації, коли два підприємства в сусідніх областях, далеко від зони бойових дій, але одне працює чесно: розраховується за газ, виконує свої обов’язки перед державою і українцями. Інше ж поруч – безпідставно накопичує борги, роками живе за чужий рахунок, а тепер ще й займається публічним шантажем.

Це вже не про економіку. Це про безвідповідальність і цинізм.

Не можна роками не платити за ресурс, а потім прикриватися людьми і погрожувати країні зривом опалювального сезону.

І замість інформаційних атак та істерик потрібно зробити одну річ: погасити борги, припинити їх безпідставно накопичувати і відповідально готуватися до зими. Як це робить вся країна.