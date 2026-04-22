14:10 22.04.2026

Автор ОЛЬГА ГОЛУБОВСЬКА

Субваріант Омікрона "Цикада" в Україні: що це означає і як правильно реагувати

Ольга Голубовська, лікар-інфекціоніст, професор, доктор медичних наук, заслужений лікар України

Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2) не є однорідним — він має багато різних варіантів. І для нас стратегічно важливо не саме їх існування, а поява тих варіантів, які викликають занепокоєння (так звані variants of concern). Ми це вже проходили: британський варіант, варіант "Дельта".

Потім з’явився варіант Омікрон. І він радикально змінив ситуацію. Це відбулося у зв’язку з адаптацією як самого вірусу (мікроорганізму), так і організму людини (макроорганізму), а також через тиск уже зміненого імунного ландшафту на збудник. У результаті Омікрон втратив частину своєї агресивності: знизилася вірулентність (здатність викликати тяжке захворювання), патогенність (здатність спричиняти хворобу), і, відповідно, летальність — приблизно на 90%.

Але це не означає, що до коронавірусу можна ставитися легковажно.

На відміну від грипу, тяжкість перебігу в гострому періоді COVID-19 не корелює з тим, що відбувається з пацієнтом далі. Є поняття тривалого ковіду (long COVID) — стану, коли симптоми зберігаються місяцями після перенесеної інфекції. І це велика, недооцінена проблема. Таких пацієнтів багато, і вони реально страждають.

Окрема особливість варіанту Омікрон — він, умовно кажучи, працює як "лакмусовий папір". Тобто проявляє хронічну патологію, у тому числі приховану, про яку людина могла не знати.

Сам Омікрон має дуже багато субваріантів. І те, що зараз говорять про субваріант "Цикада", важливо правильно розуміти. Він не "з’явився" сьогодні — його просто виявили. Це різні речі. Це перший зафіксований випадок, але не перший у реальності. З великою ймовірністю він уже певний час циркулює в популяції — можливо, кілька тижнів.

Чим відрізняються ці субваріанти Омікрону? Перш за все — епідеміологією, тобто швидкістю поширення. І певними нюансами клінічної картини. Але принципово нічого нового для лікаря тут немає.

Чому саме цей субваріант привернув увагу? Тому що вперше з моменту появи Омікрону ми бачимо таку кількість мутацій у S-білку (спайковому білку вірусу, який відповідає за проникнення в клітину) — близько 80. Для порівняння: раніше це було 10–15.

Це багато. І це означає, що, найімовірніше, він буде швидше поширюватися в популяції. Відповідно, ми можемо очікувати певного зростання захворюваності. І це те, що потрібно розуміти. Але стратегічно нічого не змінюється. Це той самий Омікрон, а не новий варіант, який викликає занепокоєння.

Що змінюється на практиці? Підхід до пацієнта. Сьогодні принципово важливо — вчасно тестувати і вчасно лікувати. Тому що COVID-19 на цьому етапі добре піддається терапії. Але — тільки за однієї умови: якщо лікування розпочато в перші дні захворювання.

Можуть бути певні нюанси в клінічній картині, але стратегічно для лікаря нічого нового немає. Потрібно просто вчасно діагностувати і вчасно призначати терапію. Тоді і перебіг буде легшим, і наслідки — мінімальними.

Щодо вакцинації. Ми орієнтуємося на міжнародні рекомендації, зокрема Centers for Disease Control and Prevention. На сьогодні вони передбачають, що вакцинація насамперед рекомендована групам ризику. В інших випадках — це спільне рішення лікаря і пацієнта з урахуванням індивідуальних ризиків.

Якщо ризик високий — вакцинацію доцільно розглядати. Якщо ризик невисокий, а при цьому є ефективна специфічна терапія (тобто противірусні препарати, які впливають безпосередньо на збудник), підхід може бути іншим.

Хочу наголосити: у нас був і є перекос у бік імунопрофілактики. Вона важлива — безумовно. Але ми практично не говоримо про противірусну терапію, яка здатна не тільки зменшити тяжкість гострого процесу, а й попередити віддалені наслідки. Про це знають спеціалісти. Але про це повинні говорити і на рівні держави.

Тому що люди мають розуміти просту річ: незалежно від того, який новий варіант з’являється у світі, інфекційні захворювання в більшості випадків добре лікуються — якщо є ефективна терапія, яка впливає на збудник.

Так, на початку ці методи можуть не мати повної доказової бази — це об’єктивно, коли ми маємо справу з новим процесом. Але в клінічній практиці лікар бачить ефект одразу. Тому базові речі залишаються незмінними: вчасно тестуватися, вчасно звертатися до лікаря,
вчасно починати лікування. І не панікувати.

Є ще один важливий аспект, про який я постійно говорю. Сьогодні потрібно уважно ставитися до свого здоров’я в цілому. Обстежуватися і виявляти хронічну патологію. Тому що Омікрон, повторю, часто виступає як "лакмусовий папір" — проявляє навіть приховані проблеми. І це повинні розуміти і лікарі, і пацієнти.

Тому що в сучасній інфекційній патології важливий не тільки сам вірус. Важливий стан організму, в який він потрапляє.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:40 09.04.2026
Кого не госпіталізують завтра: про новий стандарт і ризики для пацієнтів

Кого не госпіталізують завтра: про новий стандарт і ризики для пацієнтів

10:45 29.03.2026
Коли кліщ уже "забутий", а хвороба – ні: про пізні стадії лайм-бореліозу

Коли кліщ уже "забутий", а хвороба – ні: про пізні стадії лайм-бореліозу

19:56 08.03.2026
Інфекції не чекають реформ

Інфекції не чекають реформ

ВАЖЛИВЕ

ВАДИМ ЗУКІН

Міфи про армію - очима колишнього бізнесмена

МА ШЕНКУНЬ

Десять питань про побудову спільноти єдиної долі людства

СЕРГІЙ ДІДКОВСЬКИЙ

Новини втомлюють — Telegram бере верх

ВОЛОДИМИР ДУБРОВСЬКИЙ

Розширення повноважень без довіри: як Національна стратегія доходів посилює корупційні ризики в податковій

ІГОР БУРАКОВСЬКИЙ

2025 рік: попередні підсумки

ОСТАННЄ

ВОЛОДИМИР КРЕЙДЕНКО

Техогляд для всіх авто: чому одних законів мало і чому запуск під час війни буде помилкою

СЕРГІЙ КОЗИР

Стратегічна хиба: коли відповідальні всі - відповідального немає

АРТУР ЛУПАШКО

Ринок готельної нерухомості просинається та набуває цінності

ЄВГЕН МАГДА

Троянський кінь Кремля

МА ШЕНКУНЬ

Ідеї Сі Цзіньпіна про екологічну цивілізацію відкривають нові можливості для співпраці між Китаєм та Україною

ЮРІЙ ГАВРИЛЕЧКО

Тіньова економіка України: чому цифра "40-50% ВВП" – це міф

АННА МУРЛИКІНА

Гра в одну дудку: як Росія намагається заглушити альтернативні соцмережі на власних та окупованих територіях

ОЛЕКСІЙ МОВЧАН

Реформа, яку давно чекали, або Як змінюється управління комунальними підприємствами

ДАНИЛО ГЕТМАНЦЕВ

Математика абсурду: як різні підходи до обліку штату кратно збільшують навантаження на роботодавців

АНДРІЙ КОНЕЧЕНКОВ

УЗЕ – технологія, без якої енергосистема xxi століття просто не працює

