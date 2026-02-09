Муніципальні облігації: шанс для фінансового відновлення українських громад

Олексій Мовчан, народний депутат України заступник голови комітету ВРУ з питань економічного розвитку

Україна стоїть перед безпрецедентним викликом. Повномасштабна війна зруйнувала міста, інфраструктуру, житло і комунальні об’єкти — збитки перевищили 500 мільярдів доларів США. І хоча міжнародна допомога залишається вагомою підтримкою, її обсяги об’єктивно не покриють навіть половини потреб на відбудову. Саме тому країна має шукати внутрішні джерела капіталу — і одним із них можуть стати муніципальні облігації.

Що це таке — простими словами

Муніципальні облігації або облігації місцевих позик – це цінні папери, які випускають органи місцевого самоврядування для залучення коштів на фінансування місцевих проєктів. Інвестори фактично позичають гроші місцевій владі, а та повертає їх із відсотками через певний час.

У світі цей інструмент — звична практика. У США близько 13% ВВП обертається в муніципальних облігаціях, що дозволяє покривати витрати на фінансування доріг, шкіл, лікарень і транспортних систем. У більшості країн світу він став невідʼємною складовою місцевої фінансової екосистеми, проте в Україні ще не розкрив свій повний потенціал.

Що заважає

Починаючи з 2021 року, коли останні випуски муніципальних облігацій здійснили Львів, Харків та Київ, в Україні не проводилися нові емісії муніципальних облігацій. Основні причини — складна та зарегульована процедура погодження із Міністерством фінансів, обов’язкове подання великого пакета документів до НКЦПФР, відсутність податкових стимулів для інвесторів, а також дефіцит фахівців, які володіють фінансовими механізмами місцевих запозичень.

У результаті потенціал муніципальних облігацій залишається невикористаним, хоча саме цей інструмент міг би стати одним із ключових для фінансування відновлення після війни.

Основні перешкоди, які стримують ринок муніципальних облігацій в Україні:

надмірно централізована та бюрократизована система

відсутність податкових стимулів за аналогією з ОВДП

застаріле законодавство та процедурні норми, що не враховують виклики сучасності

неефективний механізм випуску зовнішніх муніципальних облігацій, який унеможливлює вихід територіальних громад на міжнародні ринки капіталу.

Що ми пропонуємо

Я разом зі своєю командою розробляю новий законопроєкт, покликаний усунути ці системні бар’єри та перезапустити ринок муніципальних облігацій в Україні. Його мета — зробити цей інструмент простим, прозорим і вигідним як для громад, так і для інвесторів.

Суть законопроєкту полягає у створенні сучасної та ефективної моделі місцевих запозичень, яка дозволить громадам:

залучати кошти як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках капіталу;

випускати дохідні облігації, обслуговування яких здійснюється за рахунок доходів від профінансованого проєкту;

запровадити податкові пільги для інвесторів за аналогією з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП);

спростити бюрократичні процедури, зокрема — скасувати обов’язкове погодження умов випуску з Міністерством фінансів.

Такі зміни відкриють громадам доступ до інвестиційних ресурсів, стимулюють розвиток локальної економіки та зроблять ринок муніципальних облігацій привабливим для українських і міжнародних інвесторів.

Для громад це означатиме можливість реалізовувати "зелені" інфраструктурні, енергетичні та соціальні проєкти без очікування державних субвенцій. Для держави — зменшення навантаження на бюджет і водночас активізацію місцевого розвитку. Для інвесторів — надійну альтернативу банківським депозитам із прогнозованим прибутком і участь в розвитку міст.

Досвід США

У США існують два основні типи муніципальних облігацій: загальні облігації (general obligation bonds), що забезпечуються коштами місцевих бюджетів, та дохідні облігації (revenue bonds), які гарантуються доходами від проєкту, профінансованого за їх рахунок.

Наприклад, такі доходи можуть надходити від плати за проїзд, якщо проєкт передбачав будівництво платних доріг.

США роблять особливий акцент саме на дохідних облігаціях, оскільки вони дозволяють фінансувати більш ризиковані, але потенційно прибуткові проєкти, що забезпечують інвесторам вищу дохідність порівняно із загальними облігаціями.

Станом на сьогодні українське законодавство прямо не передбачає можливості випуску дохідних облігацій, хоча такий випадок мав місце в Україні: у 1990-х Харківська міська рада випустила облігації для придбання автобусів, які здавалися в оренду, а погашення облігацій здійснювалося за рахунок орендних платежів. Це був успішний проєкт. Він на практиці продемонстрував ефективність дохідних облігацій як інструменту фінансування муніципальних інфраструктурних ініціатив. Водночас сьогодні цей механізм майже не використовується територіальними громадами та залишається для них маловідомим і непопулярним. У зв’язку з цим існує потреба у створенні стимулів і належних регуляторних умов, які б заохочували громади до його застосування.

Крім того, американська система передбачає податкові пільги для інвесторів, оскільки муніципальні облігації можуть випускатися як tax-exempt bonds (звільнені від оподаткування), так і taxable bonds (оподатковувані). Водночас останні є менш популярними та становлять близько 15% від загального ринку.

Важливо також, що в їх країні муніципальні облігації не потребують реєстрації в Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), а контроль з боку центральної влади є мінімальним. Досвід США, де ринок муніципальних облігацій існує вже понад два століття, свідчить: ринок муніципальних облігацій залишається стійким саме за умови відсутності надмірних обмежень.

Чому це важливо саме зараз

Україна просувається в напрямі децентралізації, але фінансова спроможність громад залишається значним викликом. Законопроєкт про муніципальні облігації може змінити ситуацію: дати громадам інструмент не просити, а заробляти, не чекати на донорів, а діяти самостійно.

Муніципальні облігації — не борг заради боргу, а інвестиція у власну стійкість. Кожна гривня, вкладена через них, може перетворитися на нову дорогу, школу, лікарню чи систему водопостачання.

Очевидно, Україна потребує ринку муніципальних облігацій так само, як дороги потребують асфальту. Це інструмент, який перетворює фінансову незалежність громад із гасла — на реальність.

Наш законопроєкт, спрямований на відновлення та розширення можливостей випуску зовнішніх місцевих запозичень, запровадження податкових стимулів і спрощення регуляторних процедур, може стати поворотним етапом у фінансовій історії децентралізації в Україні.

Тепер головне — щоб політична воля не зупинилася на етапі гарних намірів. Бо лише тоді, коли громади отримають реальний доступ до ринків капіталу, Україна зможе відновитися не «за допомогою», а власними силами.