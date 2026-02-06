Десять питань про побудову спільноти єдиної долі людства

Посол Китаю в Україні Ма Шенкунь

Що таке спільнота єдиної долі людства?

Побудова спільноти єдиної долі людства — це важлива оригінальна концепція, яка була запропонована Головою КНР Сі Цзіньпіном. Від часу першого проголошення цієї концепції у 2013 році в Московському державному інституті міжнародних відносин до більш детального визначення шляху її реалізації в рамках п’яти пропозицій, висунутих у 2015 році під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї ООН, а також до презентації у 2017 році в штаб-квартирі ООН у Женеві п’яти цільових орієнтирів побудови світу, науковий зміст цієї важливої ідеї поступово збагачувався та розширювався.

У грудні 2023 року Голова КНР Сі Цзіньпін виступив із важливою промовою на Нараді ЦК КПК з питань зовнішньої політики та детальніше окреслив ключові засади наукової системи побудови спільноти єдиної долі людства, які образно сформульовані як «чотири балки й вісім стовпів». Провідною метою має бути побудова світу, в якому панує довготривалий мир, всезагальна безпека, спільне процвітання, відкритість та інклюзивність, а також чисте й прекрасне довкілля; шляхом реалізації — просування глобального управління на засадах спільного обговорення, спільної побудови та спільного користування; загальним принципом — втілення спільних цінностей усього людства; головною опорою — сприяння формуванню нового типу міжнародних відносин; стратегічним орієнтиром — втілення Ініціативи глобального розвитку, Ініціативи глобальної безпеки, Ініціативи глобальної цивілізації та Ініціативи з глобального управління; платформою для реалізації — високоякісне спільне просування ініціативи «Пояс і шлях». Можна сказати, що побудова спільноти єдиної долі людства є китайською відповіддю на ключове питання нашої епохи: який світ будувати і як його будувати. Ця концепція стала важливим орієнтиром, який веде за собою дух епохи та спрямовує поступ людства.

Чому потрібно сприяти побудові спільноти єдиної долі людства?

Земля стала колискою людства і є нашим спільним домом. Оселившись та розвиваючись в різних куточках світу, люди створюють різні суспільства, цивілізації та культури. Співіснування різних культур і цивілізацій, збагачуючи світ різнобарв’ям та енергією, водночас породжує розбіжності та конфлікти. Історія доводить: щоб людська цивілізація могла безперервно прогресувати й розвиватися, необхідно долати бар’єри, налагоджувати взаємодію та вчитися одне в одного. Обміни та співпраця вже стали провідною тенденцією сьогодення, а мир і розвиток — центральною темою епохи.

Мрія китайського народу невіддільна від мрій народів інших країн, а здійснення Китайської мрії неможливе без мирного міжнародного середовища та сталого міжнародного порядку. Китайський народ вважає, що коли добре світу — добре й Китаю, а коли добре Китаю — світові буде ще краще. Практичними діями — розбудовуючи власну країну та належно виконуючи роль відповідальної великої держави — Китай непохитно просуватиме побудову спільноти єдиної долі людства, завжди залишаючись будівничим миру у всьому світі, донором глобального розвитку та захисником міжнародного порядку. Китай й надалі робитиме внесок у тривалий мир, розвиток і процвітання людства китайською мудрістю та силою.

У чому полягає велике значення побудови спільноти єдиної долі людства?

У добу поглиблення глобалізації міжнародні контакти між людьми стали безпрецедентно тісними, а взаємозв’язки та взаємозалежність між державами — міцнішими, ніж будь-коли. Водночас світ увійшов у новий період турбулентності й трансформацій: все гучнішими стають голоси гегемонії та політики сили, набувають поширення унілатералізм та протекціонізм. Як надати світові, де переплелися хаос і зміни, більше визначеності та стабільності? Це ключове питання, яке стоїть перед всією міжнародною спільнотою.

Виходячи з турботи про майбутнє людства та добробут народів, концепція побудови спільноти єдиної долі людства пропонує наступне: долати конфлікти й протистояння шляхом мирного розвитку; замінити абсолютну безпеку спільною безпекою; відмовитися від гри з нульовою сумою на користь взаємовигідної співпраці; запобігати конфронтаціям цивілізацій через обміни і взаємне навчання; берегти наш спільний дім шляхом зеленого розвитку. Ця концепція окреслює більш чіткі цілі для майбутнього людства, формує більш зрозумілі перспективи та пропонує світові на тлі історичних змін єдиний правильний шлях вперед.

Побудова спільноти єдиної долі людства пройшла шлях від концептуальних ідей до цілісної наукової системи, від бачення прекрасного — до конкретної практики, від китайської ініціативи — до ширшого міжнародного консенсусу. Вона здобуває дедалі ширше розуміння й підтримку міжнародної спільноти та поступово стає суспільним благом, що має важливе символічне значення. Нині вже десятки країн і регіонів досягли з Китаєм спільного розуміння щодо побудови різних форм спільноти єдиної долі людства. Положення про побудову спільноти єдиної долі людства вже вісім років поспіль вносяться до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН і неодноразово включалися до дво- та багатосторонніх декларацій. Фактично засвідчено, що у справі спільної розбудови кращого світу побудова спільноти єдиної долі людства стала найбільшим спільним знаменником для народів всіх країн. Ця концепція і надалі буде виразніше проявляти свій вплив, життєздатність і можливість згуртовувати людей, стаючи одним із яскравих орієнтирів розвитку сучасного світу.

Як зрозуміти історичну неминучість побудови спільноти єдиної долі людства?

У Всесвіті є лише одна Земля – це спільний дім для людства та єдиний світ для всіх країн. Плекати й оберігати наш спільний дім, забезпечити мир і розвиток людства — це давня мрія людського суспільства. Спільнота єдиної долі людства виходить із того, що доля й майбутнє кожного народу та кожної держави тісно взаємопов’язані: ми разом як у лиху годину, так і у добру; ділимо і радощі, і труднощі. Вона закликає спільними зусиллями жити на планеті, на якій ми народилися й виросли, як велика дружня родина, та втілити в життя прагнення народів усього світу до кращого життя.

Побудова спільноти єдиної долі людства є закономірною потребою, яка відповідає загальній тенденції історичного розвитку світу. Сьогодні економічна глобалізація набирає обертів і невпинно рухається вперед, дедалі активніше розгортається новий етап науково-технічної революції та трансформації промисловості, глибокої перебудови набуває система глобального управління, прискореними темпами змінюється структура міжнародного порядку, а загальну тенденцію до мирного розвитку неможливо повернути назад. Лише якщо країни світу підуть у фарватері історичного розвитку та сприятимуть побудові спільноти єдиної долі людства, вони зможуть досягти спільного розвитку й ділитися плодами процвітання.

Побудова спільноти єдиної долі людства — це необхідний шлях для розв’язання глобальних проблем. Сьогодні світ переживає великі епохальні зміни, міжнародна ситуація стає дедалі складнішою, помітно зростає рівень нестабільності і невизначеності, а перед людством постають серйозні виклики. Лише за умови тісної співпраці та спільних зусиль усіх країн світу у справі побудови спільноти єдиної долі людства можливо ефективно протистояти всім ризикам і загрозам, зберегти наш спільний дім та розбудувати ще кращий світ.

Доля світу — в руках народів усіх країн, тож майбутнє людства залежить від їхнього вибору. Китайський народ готовий разом із народами всіх держав іти пліч-о-пліч шляхом побудови спільноти єдиної долі людства — правильним шляхом — і разом будувати ще більш процвітаючий і кращий світ.

Яке важливе значення для сьогодення має концепція спільноти єдиної долі людства?

Концепція спільноти єдиної долі людства знаходить найширший можливий спільний набір цінностей для всього людства та виступає за справедливі й раціональні міжнародні відносини нового типу. Голова КНР Сі Цзіньпін наголошує: «мир, розвиток, рівність, справедливість, демократія й свобода є спільними цінностями всього людства». Ці спільні цінності базуються на принципі гармонійного співіснування за збереження відмінностей, виступають за гармонійний розвиток різних цивілізацій і є ціннісним фундаментом побудови спільноти єдиної долі людства.

Концепція спільноти єдиної долі людства долає рамки однобічної теорії гегемонної стабільності та виступає за побудову світу, в якому пануватиме тривалий мир. Теорія гегемонної стабільності наголошує на створенні всемогутньої наддержави, яка керує міжнародними справами та забезпечує порядок і безпеку, що формуються однією державою для всіх інших. Натомість концепція спільноти єдиної долі людства пропонує розв’язувати суперечки й долати розбіжності шляхом діалогу та обговорень. У політичній площині вона виступає за взаємну повагу й рівноправні консультації, рішуче відкидає мислення холодної війни та політику сили, пропонуючи новий шлях міждержавних контактів — діалог замість протистояння, партнерство замість союзів. Концепція спільноти єдиної долі людства наголошує на рівність статусу держав у взаємних відносинах, приділяє увагу захисту прав слабких і малих країн, дотримується принципів багатосторонності та відкриває нові підходи до взаємодії як безпосередньо між великими державами, так і між великими та малими країнами.

Концепція спільноти єдиної долі людства долає однобічне бачення безпеки та виступає за розбудову світу спільної безпеки. В епоху глобалізації безпека різних країн взаємопов’язана й взаємозалежна. Забезпечення безпеки окремої держави потребує спільних зусиль міжнародної спільноти. Концепція спільноти єдиної долі людства наголошує на необхідності розв’язувати суперечки через діалог та розбіжності шляхом консультацій, централізовано та комплексно реагувати на традиційні й нетрадиційні загрози безпеці, виступати проти тероризму в будь-яких його формах, проти мислення холодної війни та гри з нульовою сумою і закликає формувати справедливу модель безпеки, засновану на засадах спільної побудови та спільного користування.

Концепція спільноти єдиної долі людства долає вузький підхід, що зводить усе до індивідуальних інтересів. Вона має на меті за побудову світу спільного процвітання. В економічному вимірі вона виступає за те, що «допомагаючи один одному у спільній справі, необхідно стимулювати лібералізацію та спрощення процедур у галузі торгівлі та інвестицій, просувати розвиток економічної глобалізації у напрямку більшої відкритості, інклюзивності, загальнодоступності, збалансованості та загального виграшу». Вона закликає до реформування системи глобального економічного управління, наголошує на необхідності всіх країн свідомо брати на себе належну відповідальність і підтримує формування відкритої світової економіки.

Концепція спільноти єдиної долі людства закликає країни до взаємної толерантності та обміну досвідом, до пошуку спільного за збереження відмінностей, повною мірою поважати різноманіття цивілізацій і множинність шляхів розвитку. Вона пропонує формувати нове глобальне бачення цивілізації — гармонія за збереженням відмінностей, взаємне збагачення та прагнення переймати найкращі здобутки — посилювати обміни ідеями та культурні контакти між країнами, зменшувати психологічну дистанцію між народами, усувати перешкоди на шляху розвитку, запозичувати корисний досвід, переймати найкраще й усувати недоліки та разом сприяти прогресу людської цивілізації.

Які глобальні проблеми може допомогти розв’язати спільнота єдиної долі людства?

Нині світ зіткнувся з серйозною кризою глобального управління: знову й знову спалахують фінансові ризики та популістські настрої, загострюється нерівність між багатими й бідними та розрив у рівнях розвитку. Концепція спільноти єдиної долі людства з багатим, сповненим мудрістю змістом пропонує ключ до розв’язання найважливіших глобальних питань.

Розвиток і безпека нерозривно пов’язані. Відсталість і нерівномірний розвиток є першопричиною нестабільності в багатьох країнах і регіонах. В свою чергу, нестабільність ще більше загострює відставання цих країн та регіонів. Концепція спільноти єдиної долі людства виступає за співпрацю на взаємовигідній основі та спільне процвітання, що має на меті посилення політичної координації та виробничо-галузевої співпраці між державами, розширення торгівлі, нарощування інвестицій і спільне користування плодами економічного розвитку. Саме це необхідно для усунення першопричини бідності й відсталості та нейтралізації витоків нестабільності.

Концепція спільноти єдиної долі людства наголошує на рівноправних консультаціях, рівноправному діалозі та рівноправних взаєминах між державами. Вона не має на меті конфронтацію й створення союзів, натомість пропонує будувати партнерські відносини на засадах взаємної поваги та взаємовигідної співпраці. Такий підхід покликаний подолати традиційне мислення гри з нульовою сумою та логіку сили й сформувати новий формат міжнародних відносин.

У вирішенні різних нетрадиційних безпекових викликів концепція спільноти єдиної долі людства наголошує на підході спільної участі та спільного будівництва, а також на ідеї всезагальної безпеки. Вона пропонує досягти спільної безпеки й сталого, довготривалого безпекового стану шляхом зміцнення взаємної довіри, посилення координації, консультацій та співпраці. Підсумовуючи, концепція спільноти єдиної долі людства об’єднує спільне глобальне бачення та пропонує китайський план реалізації загальних прагнень. Вона може слугувати орієнтиром у розв’язанні актуальних ключових міжнародних питань і водночас вести міжнародну спільноту шляхом довгострокового розвитку.

Чому вважається, що побудова спільноти єдиної долі людства — це шлях у майбутнє для народів усіх країн?

Голова Сі Цзіньпін наголошує: «У побудові спільноти єдиної долі людства ми бачимо майбутнє народів всіх країн світу. Як кажуть, «всі речі розвиваються разом і не перешкоджають одна одній, всі принципи здійснюються разом і не вступають у суперечність одна одній». Лише за таких умов, що всі країни будуть дотримуватися загальних для всього світу принципів, жити у мирі та злагоді, а також прагнути співпраці та загального виграшу, ми зможемо зберегти тривале процвітання та забезпечити безпеку у світі». У сучасному світі інтернет, великі дані, хмарні обчислення, квантові супутники, штучний інтелект та інші технології розвиваються дуже стрімко. Люди стали взаємопов’язаними як ніколи раніше, а доля й майбутнє народів різних країн є все більш взаємозалежними. Водночас кількість, масштаб і глибина глобальних проблем, з якими стикається людство, є також безпрецедентними, а турбулентність і зміни стали звичним явищем. За таких обставин постає ключове питання — яким шляхом мають іти взаємини між державами? Це буде боротьба за владу й вигоду, руйнівна конкуренція та збройні зіткнення, чи відкритість та інклюзивність, узгоджені спільні дії та взаємодопомога і взаємовигідна співпраця? Наслідки цих двох виборів разюче різняться.

В процесі побудови спільноти єдиної долі людства народи всіх країн мають розвивати та поширювати спільні цінності всього людства — мир, розвиток, рівність, справедливість, демократію та свободу. Це втілює прогресивні ідеї, до яких разом прагнуть всі народи, обʼєднує спільні цінності різних країн, націй і цивілізацій, долає суттєві розбіжності в ідеології, суспільному устрої та рівнях розвитку, надає ціннісні орієнтири для прогресу людської цивілізації та відповідає кореним і довгостроковим інтересам народів усіх країн.

8. Які основні завдання побудови спільноти єдиної долі людства?

Перше – це сприяння рівноправній та впорядкованій багатополярній структуризації світу та інклюзивній, вигідній для всіх економічній глобалізації. Заклик до рівноправної й упорядкованої багатополярної структуризації світу означає необхідність послідовно дотримуватися принципу рівності всіх держав — і великих, і малих, практичними діями реалізовувати демократизацію міжнародних відносин, забезпечувати конструктивний характер багатополярності, аби кожна країна могла знайти в світових процесах своє місце та відігравати належну роль. Заклик до інклюзивної, вигідної для всіх економічної глобалізації означає необхідність відповідати на нагальні запити всіх країн світу, особливо країн, що розвиваються; належно розв’язувати проблеми нерівномірного розвитку країн та їх регіонів, спричинені глобальним розподілом ресурсів; підтримувати держави у виборі шляху розвитку, який відповідає їхнім національним особливостям; сприяти збереженню динаміки та тонусу зростання світової економіки.

Друге – це інтенсифікація розвитку у тісній інтеграції із сусідніми країнами. Керуючись дипломатією глави держави, Китай поглиблює всебічну співпрацю та посилює обміни в різних сферах з сусідніми країнами, разом підтримуючи регіональний мир і стабільність. Стратегічна взаємна довіра між Китаєм і сусідніми державами постійно зміцнюється, рівень взаємопов’язаності та взаємосполученості невпинно зростає, співпраця у сфері виробничих і постачальних ланцюгів дедалі поглиблюється. Спільну мету — формування спільноти єдиної долі — уже було визначено з 17 сусідніми країнами. На півострові Індокитай та в Центральній Азії ця робота охопила весь регіон. Відносини Китаю із сусідніми країнами увійшли в найкращий період від початку новітньої історії.

Третє – це збереження стабільності у відносинах між великими державами. Великі держави несуть на собі особливу відповідальність і мають керуватися усвідомленням спільності долі, проявляти історичну ініціативу та сприяти розвитку історичних процесів. Від початку нової епохи китайська дипломатія активно сприяє координації між великими державами та їхній конструктивній взаємодії, просуваючи формування моделі відносин великих держав, що ґрунтується на мирному співіснуванні, стабільності та рівномірному розвитку. Конструктивна взаємодія між великими державами сприяє підтриманню глобальної стратегічної стабільності та створює сприятливе зовнішнє середовище для розвитку всіх країн.

Четверте – це поглиблення солідарності та співпраці з країнами, що розвиваються. Як найбільша у світі країна, що розвивається, та важливий учасник Глобального Півдня, Китай послідовно дотримується запропонованих Головою КНР Сі Цзіньпіном концепції щирості, практичності, близькості та правдивості, а також правильного розуміння принципу справедливості та вигоди. Китай посилює єдність і співпрацю з країнами, що розвиваються, та твердо відстоює спільні інтереси. Традиційна дружба з широким колом таких країн дедалі зміцнюється, а рівень співпраці постійно зростає.

П’яте – це реалізація Ініціативи глобального розвитку, Ініціативи глобальної безпеки, Ініціативи глобальної цивілізації та Ініціативи глобального управління. Чотири глобальні ініціативи зосереджуються відповідно на чотирьох вимірах — розвитку, безпеці, цивілізації та управлінні — і разом формують необхідний фундамент для побудови спільноти єдиної долі людства. Це важливі суспільні блага, які Голова Сі Цзіньпін запропонував світові, і вони є стратегічним орієнтиром у просуванні побудови спільноти єдиної долі людства.

Шосте – це сприяння побудові світу, в якому пануватимуть тривалий мир, всеосяжна безпека, спільне процвітання, відкритість та інклюзивність, а також чисте й прекрасне довкілля. Ці п’ять цільових орієнтирів побудови світу становлять взаємопов’язану й взаємодоповнювальну цілісну систему. Вони формують основу для світогляду та орієнтири для побудови кращого світу, є загальною метою розбудови спільноти єдиної долі людства й окреслюють напрям для нашого майбутнього.

9. Чому треба трактувати Ініціативу з глобального управління як найновіший здобуток у справі побудови спільноти єдиної долі людства?

У вересні 2025 року Голова Сі Цзіньпін урочисто представив Ініціативу з глобального управління. Ця важлива ініціатива містить п’ять ключових засад. Перше – це дотримуватися суверенної рівності, щоб забезпечити спільну участь у глобальних справах. Друге – це зберігати відданість міжнародному праву, щоб підтримувати справедливий і впорядкований характер системи управління. Третє – це дотримуватися принципу багатосторонності, щоб зміцнювати єдність і співпрацю між країнами світу. Четверте – це дотримуватися людиноцентричного підходу, щоб результати управління були інклюзивними та доступними для всіх. П’яте – це зберігати відданість ефективності, щоб забезпечити практичність і результативність процесів управління.

Ініціатива з глобального управління відповідає потребам світу та прагненням людей і привносить у турбулентний світ цінну стабільність та визначеність. Найчіткіший її сигнал — це необхідність об’єднувати сили солідарності. Світ, у якому переплелися зміни й потрясіння, як ніколи потребує посилення глобального управління. Якщо ж сліпо вірити у верховенство сили та віддавати перевагу політиці силового домінування та залякування, це лише штовхатиме світ до порядку, де панує закон джунглів, і підриватиме основи міжнародної системи та правил.

Ініціатива з глобального управління подає чіткий епохальний сигнал: країнам слід діяти разом та спільно відповідати на виклики. Вона консолідує взаєморозуміння та силу на користь єдності та співпраці, а не розколу та конфронтацій.

Головний принцип Ініціативи глобального управління — твердо стояти на позиціях багатосторонності. Багатосторонність є наріжним каменем сучасного міжнародного порядку й водночас шляхом до миру та розвитку. Ініціатива з глобального управління послідовно дотримується принципу спільного обговорення, спільної побудови та спільного користування: світові справи мають обговорюватися всіма разом, система управління — будуватися спільними зусиллями, а плоди управління — розділятися між усіма учасниками процесу. Вона відкидає будь-які прояви односторонності. Така позиція відповідає напряму поступу епохи, відображає думку переважної більшості держав і, безперечно, зміцнить упевненість і рішучість міжнародної спільноти у втіленні багатосторонніх підходів та у зміцненні багатосторонніх механізмів.

Ключове прагнення Ініціативи з глобального управління — справедливе майбутнє. Її мета — спільно будувати більш справедливу й розумну систему глобального врядування та разом рушати до спільноти єдиної долі людства. Ініціатива виступає за посилення представництва й права голосу країн, що розвиваються, за рівне та однакове застосування міжнародного права й міжнародних правил, за якнайшвидше подолання розриву в розвитку між Північчю і Півднем, за кращий захист спільних інтересів усіх країн. Вона також закликає розвинені держави сумлінно виконувати свої зобов’язання, а країни, що розвиваються, — об’єднуватися й зміцнювати власні сили.

10. Як Україна може отримати вигоду від побудови спільноти єдиної долі людства?

Українська криза триває вже майже чотири роки. Китайська сторона, керуючись запропонованими Головою Сі Цзіньпіном чотирма необхідностями, невтомно працює над створенням умов для миру та сприяє формуванню консенсусу. Як один з ініціаторов групи «Друзі миру» щодо української кризи, Китай щиро вітає будь-які зусилля, що сприяють мирному врегулюванню, і разом з іншими сторонами активно докладає зусиль та закликає до цього.

Наразі відчинилося вікно для переговорів, і перспектива миру стала ближчою. Хоча шлях уперед і далі залишається складним, китайська сторона готова продовжувати відігравати конструктивну роль і сподівається на досягнення всеосяжної, тривалої та юридично зобов’язувальної мирної угоди, усунення першопричин суперечностей і конфліктів та забезпечення довготривалого миру й стабільності в Європі.

Відносини стратегічного партнерства між Китаєм і Україною є міцною політичною основою для двосторонньої співпраці в усіх сферах. Китайська сторона завжди розглядає й планує китайсько-українські відносини з довгострокової перспективи і готова разом з українською стороною належно реалізовувати важливі домовленості, досягнуті главами двох держав, поглиблювати взаємовигідну співпрацю в різних сферах та підтримувати й розвивати китайсько-українські відносини на благо народів обох країн.

Протягом останніх років Китай незмінно зберігає статус найбільшого торговельного партнера України та її найбільшого джерела імпорту. За нинішніх умов це досягнення далося нелегко, і водночас воно демонструє потенціал і простір для подальшої співпраці. Китайська сторона готова разом з українською стороною усувати несприятливі чинники, сприяти двостороннім відносинам та розвивати практичну співпрацю.

Нині переговори щодо мирної угоди наблизилися до ключового етапу. Повоєнна відбудова України стає дедалі актуальнішою, важливою справою, яка має безпосереднє значення для добробуту населення. Китай має значні можливості у сфері інженерно-будівельних робіт, ефективні логістичні та постачальні ланцюги, конкурентоспроможне за співвідношенням ціни й якості машинобудування та виробництво обладнання, а також багатий досвід у розбудові інфраструктури. Китай може надавати міжнародній спільноті комплексну промислову підтримку, особливо в таких сферах, як енергетика, промислове виробництво, транспорт, порти, індустріальні парки та торгівля. Як важливий торговельно-економічний партнер України, китайська сторона готова в межах двосторонніх відносин повною мірою задіяти свої переваги та, з урахуванням нагальних потреб української сторони, розвивати практичну взаємовигідну співпрацю.