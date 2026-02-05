Автоматизація AML-процесів стає ключовим елементом цифрової трансформації фінансового бізнесу

Оксана Губіна, CEO AML.point, радник з питань RegTech-проектів AI FINTECH

Фінансовий моніторинг поступово трансформується з формального регуляторного обов’язку у повноцінну бізнес-функцію. Ручні AML-процеси створюють операційні та репутаційні ризики для компаній, тоді як автоматизація дозволяє інтегрувати управління ризиками у цифрову архітектуру бізнесу.

Фінансовий моніторинг тривалий час сприймався бізнесом виключно як регуляторний обов’язок — складний, ресурсоємний і часто відірваний від ключових операційних процесів. Однак сьогодні такий підхід стає дедалі небезпечнішим. У сучасних умовах ручний AML — це не просто неефективність, а реальний операційний і репутаційний ризик.

Зростання трансакційних обсягів, ускладнення фінансових продуктів, посилення регуляторних вимог і стислі дедлайни змушують бізнес переосмислювати роль фінансового моніторингу. Використання фрагментованих систем та так званого «Excel-AML» підвищує залежність від людського фактору й збільшує ймовірність помилок. Водночас регулятор і ринок очікують не лише формального дотримання правил, а прозорих, керованих і технологічних процесів.

Саме тому AML дедалі більше стає частиною цифрової трансформації бізнесу. Йдеться не про автоматизацію окремих перевірок, а про інтеграцію фінансового моніторингу в core-системи компанії та побудову єдиного джерела даних про клієнта. Це дозволяє перейти від реактивного реагування на порушення до проактивного управління ризиками на основі даних.

Окремого значення набуває зміна логіки фінансового моніторингу — від продуктового до клієнтоцентрованого підходу. Бізнес звик мислити продуктами, однак ризик завжди пов’язаний із клієнтом. Один клієнт може користуватися кількома продуктами, формуючи складну поведінкову модель, яку неможливо оцінити в межах окремих перевірок. Клієнтоцентрований AML фокусується на типі клієнта, його профілі ризику, життєвому циклі та сукупності всіх операцій, що дозволяє бачити ризик цілісно.

Натомість продуктовий підхід у AML призводить до фрагментованого бачення клієнта, дублювання перевірок і втрати важливих ризикових сигналів. Автоматизація таких процесів лише пришвидшує виконання неефективних дій, не підвищуючи якість управління ризиками.

Майбутнє фінансового моніторингу вже визначається повною цифровізацією взаємодії з регулятором, поширенням RegTech-рішень як стандарту ринку та розвитком моделей AML-as-a-Service. У цьому середовищі виграють ті компанії, які сприймають AML не як витрату, а як інвестицію в стійкість, масштабованість і довіру.

Автоматизація AML — це не про швидше виконання перевірок. Це про інше бачення клієнта, ризику та цінності даних для бізнесу.

Практичну реалізацію клієнтоцентрованого підходу до автоматизації фінансового моніторингу забезпечують сучасні RegTech-рішення. Такий підхід дає можливість фінансовим компаніям перейти від фрагментованих перевірок до цілісного управління AML-ризиками та інтегрувати фінансовий моніторинг у цифрову архітектуру бізнесу.



