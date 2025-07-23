Правки до КПК: міф про загрозу і реальність реформ

Олександр Горобець, керівник практики безпеки бізнесу в Juscutum

Замість політичних маніпуляцій — правова ясність. Законопроєкт №12414 вперше чітко встановлює межі повноважень і підвищує стандарти захисту прав людини – що думають про це адвокати.

Законопроєкт №12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, включений до порядку денного Верховної Ради України 22 липня, попри початкову хвилю занепокоєння, яка часто виникає при значних законодавчих ініціативах, насправді пропонує цілу низку важливих змін.

Ці зміни спрямовані, зокрема, на удосконалення функціонування правоохоронної системи та забезпечення конституційних прав громадян. Багато критичних заяв, схоже, базуються на поверхневому ознайомленні з документом, тоді як його положення свідчать про глибокий і виважений підхід до реформування.

Одним з ключових аспектів законопроєкту є уточнення повноважень Генерального прокурора. З 1-го січня 2024 року, згідно з законом №3509-IX, відбулося розширення компетенції САП за рахунок обмеження повноважень Генпрокурора. Проте, згідно зі статтею 131-1 Конституції України, прокуратуру очолює Генеральний прокурор, і його повноваження не можуть бути передані іншому прокурору, зокрема САП. Таким чином, законопроєкт №12414 повертає ситуацію в правове поле, забезпечуючи відповідність законодавства Основному Закону країни. Це не послаблення, а конституційне зміцнення вертикалі прокурорської влади, що є запорукою системності та єдності у здійсненні нагляду за додержанням законів.

Значним здобутком законопроєкту є ліквідація деструктивної практики проведення обшуків без судових ухвал. Проєкт чітко обмежує це право виключно випадками, коли існує нагальна потреба врятувати життя, здоров'я, статеву свободу, безпеку особи або зберегти докази цих злочинів. Такий підхід вартий найвищої похвали, адже він є прямим кроком до посилення гарантій захисту прав і свобод громадян України від необґрунтованого втручання в приватне життя. Це свідчить про орієнтацію на європейські стандарти правосуддя.

Законопроєкт №12414 також передбачає низку додаткових гарантій для учасників провадження. Зокрема, клопотання про продовження досудового розслідування до 12 місяців тепер має погоджувати особисто Генеральний прокурор, а його заступники не матимуть такого права. Це нововведення дозволить зменшити кількість справ із надтривалими продовженнями, що часто стають причиною затягування судових процесів та порушення права на справедливий судовий розгляд у розумні строки.

Щодо занепокоєнь стосовно роботи НАБУ, важливо зазначити, що законопроєкт про зміни до КПК України надає широкий спектр законних можливостей даному антикорупційному органу для цивілізованої та продуктивної роботи. Якщо розширення повноважень САП відбулося лише з 1 січня 2024 року, то виникає логічне питання: як працювали антикорупційні органи до цієї дати? Історія свідчить, що ефективна діяльність була можливою і раніше, а отже, зміни не паралізують, а оптимізують процеси. Варто підкреслити, що зміни, передбачені законопроєктом, стосуються всіх правоохоронних органів і структур, а не лише антикорупційних. Це свідчить про комплексний підхід до вдосконалення всієї правоохоронної системи, а не вибіркове втручання в діяльність окремих відомств.

Підсумовуючи, законопроєкт №12414 є не загрозою, а важливим кроком на шляху до ефективнішої, конституційної та правозахисної системи правосуддя в Україні. Він покликаний усунути дисбаланси, посилити гарантії прав громадян і зробити роботу правоохоронних органів більш прозорою та відповідальною.