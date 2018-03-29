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19:35 29.03.2018

В Казахстане из-за подрыва льда на Иртыше вылетели стекла в жилых домах (ВИДЕО)

В Казахстане при подрыве льда на реке Иртыш в городе Семей ударной волной выбило стекла в нескольких квартирах трех девятиэтажных и одного пятиэтажного дома, сообщает местный портал NUR.KZ.

Инцидент произошел в 14:47 по местному времени, есть пострадавшие.

"Поступил вызов от одной женщины 1956 года рождения и от мужчины 1959 года рождения, у него произошел стресс и стало плохо. Женщина от госпитализации отказалась", — сообщили порталу на станции скорой помощи. Также пострадал один ребенок.

 

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