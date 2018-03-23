Африка раскалывается на две части со скоростью 7 мм в год. (Видео)

Геологические процессы, происходящие в Восточно-Африканской рифтовой долине, могут в ближайшем будущем привести к катастрофическим последствиям. В этом регионе континент медленно раскалывается на две части, образуя трещины и разломы, угрожающие транспортной и городской инфраструктуре, сообщает издание Daily Nation.

Связанная с процессом отделения восточной части Африки деформация земной коры привела к появлению геологического разлома – Великой рифтовой долины, которая протянулась приблизительно на 6 тысяч километров от Ливана до Мозамбика, а также Красного моря.

Скорость, с которой две плиты (Африканская и Сомалийская) отходят друг от друга, составляет 6-7 миллиметров в год. В будущем это место будет затоплено, а Кения превратится в остров.