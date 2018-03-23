Видео

07:26 23.03.2018

В Австралии более 130 дельфинов выбросились на берег и погибли (ВИДЕО)

Больше 130 дельфинов-гринд погибли, выбросившись на берег в заливе Хэмелин на юго-западном побережье Австралии, сообщает PerthNow.

На суше оказалось около 150 животных; в настоящий момент в живых не более 15 из них. Дельфины находятся на мелководье, и сотрудники природоохранных служб надеются, что с приливом они смогут уйти на глубину.

Ведутся работы по уборке туш погибших особей. У них возьмут анализы, чтобы попытаться выяснить причины их гибели.

Пляжи в окрестностях закрыты для посещения; местных жителей предупредили об угрозе нападения акул.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Ремейк "Деда Мазая". Австралиец спас коалу

Полное солнечное затмение в Австралии

ПОСЛЕДНЕЕ

На горнолыжном курорте в Гудаури подъемник стал двигаться в обратном направлении

В Майями на автостраду обрушился пешеходный мост, есть жертвы (ВИДЕО)

Маск представил концепт электробуса будущего (ВИДЕО)

В Манафорта на выходе из суда бросили российский флаг (ВИДЕО)

Антониу Гуттериш назвал главной задачей ООН "дать власть женщинам" (ВИДЕО)

Штурм палаточного городка под Радой

Harley-Davidson выпустит электромотоцикл уже в 2019 году

Допрос Порошенко в суде над Януковичем

Олимпиада: лыжница в хафпайпе поленилась делать трюки

Как похищали Саакашвили. Видео с камер наблюдения.

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА