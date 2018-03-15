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20:59 15.03.2018

В Майями на автостраду обрушился пешеходный мост, есть жертвы (ВИДЕО)

Несколько человек погибли при обрушении пешеходного моста в Майями, сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию Флориды. По ее данным, несколько автомобилей были раздавлены.

По данным AP, при обрушении моста весом 950 т под завалами оказались как минимум пять автомобилей. На место происшествия прибыли машины скорой помощи.

Мост только строился и должен был открыться в следующем году. Недавно его установили на улице на временных опорах. Мост обошелся бюджету в $11,4 млн.

 

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