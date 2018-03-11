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07:44 11.03.2018

Маск представил концепт электробуса будущего (ВИДЕО)

Основатель компании SpaceX Илон Маск в Twitter показал концепт электробуса, который передвигается по тоннелям, которые находятся под городами.

Его разработала компания изобретателя The Boring Company. Электробус сможет разгоняться почти до 240 км / ч.

Согласно проекту, должны быть построены многочисленные лифты и тоннели, а также тысячи маленьких станций размером не более парковочного места. Бизнесмен уверен, что это будет намного удобнее и люди смогут гораздо быстрее добираться до места назначения, чем когда существуют большие, но немногочисленные станции, как в метро.

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Интерфакс-Украина
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