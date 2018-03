Маск представил концепт электробуса будущего (ВИДЕО)

Основатель компании SpaceX Илон Маск в Twitter показал концепт электробуса, который передвигается по тоннелям, которые находятся под городами.

Его разработала компания изобретателя The Boring Company. Электробус сможет разгоняться почти до 240 км / ч.

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U