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09:16 09.03.2018

В Манафорта на выходе из суда бросили российский флаг (ВИДЕО)

Протестующий бросил в бывшего главу избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта флагом России на выходе из федерального суда Вирджинии. Об этом сообщает газета The New York Post.

По решению судей Манафорт должен надеть электронный браслет, отслеживающий его передвижения. "Предатель! Покажи нам свой браслет!", — крикнул ему протестующий, после того, как бросил в него флаг.

Манафорту вменяют незаконную лоббистскую деятельность в пользу политиков Евросоюза в интересах украинской Партии регионов.

Пол Манафорт вместе со своим помощником Ричардом Гейтсом был помещен под домашний арест в октябре 2017 года по делу о вмешательстве России в выборы в США. в январе 2018 года его помощник Гейтс был освобожден.

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