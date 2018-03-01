Harley-Davidson выпустит электромотоцикл уже в 2019 году

Harley-Davidson приобрел часть калифорнийской Alta Motors, чтобы заняться разработкой своего электромотоцикла. По словам директора компании Мэттью Леватича, байк будет готов к 2019 году, и в этом же году его можно будет купить. Детали сделки не разглашаются. Об этом сообщается в заявлении Harley-Davidson, передает USA Today.

Согласно запросу на регистрацию торговой марки, новый мотоцикл будет называться Revelation, отмечает USA Today. Однако в Harley-Davidson эту информацию не подтвердили.

Alta Motors производит мотоциклы с электродвигателями с 2010 года. Ее Redshift MXR может проехать на одной зарядке 96,5 км. Время зарядки аккумулятора 90 минут.