Как похищали Саакашвили. Видео с камер наблюдения.

Репортаж из Аскольдового переулка
АВАКОВ ВЫЛОЖИЛ В ФЕЙСБУКЕ ВИДЕО КОНФЛИКТА С СААКАШВИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ НАЦСОВЕТА РЕФОРМ 14 ДЕКАБРЯ
В Сети появились первые видео со скандального Нацсовета реформ (без сцен конфликта)
Случайный свидетель снял транспортировку засекреченной ракеты в США
SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
Рабинович на понедельник приготовил факты о коррупции «не просто взрывные, а атомные»
NASA опубликовало панорамную съемку Марса
Украинский дом в Давосе: Панельная дискуссия: "Новая энергетика: движущая сила экономик будущего"
Украинский дом в Давосе: Панельная дискуссия: "Европейская аграрная супердержава Украина: успех на основе технологий и инноваций"
На Филиппинах произошло извержение вулкана Майон
Ракета-носитель Atlas V с военным спутником США стартовала с мыса Канаверал
Транспортный коллапс на трассе Киев-Одесса
Летевший из Анкары "Боинг" остановился в десятках метров от моря
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