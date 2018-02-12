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17:58 12.02.2018

Случайный свидетель снял транспортировку засекреченной ракеты в США

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Интерфакс-Украина
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