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08:34 23.01.2018

На Филиппинах произошло извержение вулкана Майон

На Филиппинах произошло извержение вулкана Майон

На Филиппинах во вторник произошло извержение недавно проснувшегося вулкана Майон, сообщает Associated Press.

Фонтаны лавы над кратером достигали 700 метров в высоту, а столбы пепла поднялись на 3 км. В городах провинций Албай и Камаринес-Сур отмечался пеплопад, настолько сильный, что видимость местами была нулевой. По словам очевидцев, казалось, будто в полдень наступила ночь.

Из всех толчков, зафиксированных сейсмологами за последние дни, этот оказался самым мощным. Местные власти подняли уровень опасности до четвертого (из пяти возможных); это означает, что в ближайшие дни может произойти еще более мощное извержение. Зона эвакуации расширилась до 8 км вокруг вулкана, затронув тысячи человек.

Сейчас в центрах временного размещения находится более 30 тысяч местных жителей. Сведений о пострадавших в результате извержения пока не поступало.

 

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