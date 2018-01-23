На Филиппинах произошло извержение вулкана Майон

На Филиппинах во вторник произошло извержение недавно проснувшегося вулкана Майон, сообщает Associated Press.

TINGNAN: Bulkang Mayon, muling nagbuga ng lava kaninang alas-9:40 ng gabi. pic.twitter.com/TLdSZqKStn — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) 22 января 2018 г.

Фонтаны лавы над кратером достигали 700 метров в высоту, а столбы пепла поднялись на 3 км. В городах провинций Албай и Камаринес-Сур отмечался пеплопад, настолько сильный, что видимость местами была нулевой. По словам очевидцев, казалось, будто в полдень наступила ночь.

Из всех толчков, зафиксированных сейсмологами за последние дни, этот оказался самым мощным. Местные власти подняли уровень опасности до четвертого (из пяти возможных); это означает, что в ближайшие дни может произойти еще более мощное извержение. Зона эвакуации расширилась до 8 км вокруг вулкана, затронув тысячи человек.

Сейчас в центрах временного размещения находится более 30 тысяч местных жителей. Сведений о пострадавших в результате извержения пока не поступало.