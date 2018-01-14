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19:24 14.01.2018

Летевший из Анкары "Боинг" остановился в десятках метров от моря

Пассажирский самолет компании Pegasus Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и едва не скатился по склону в море при посадке в турецком Трабзоне, сообщает агентство "Анадолу".

На борту "Боинга-737" находились 168 человек. Их всех успешно эвакуировали, о пострадавших не сообщается.

Как отмечают СМИ, самолет остановился в десятках метров от воды. Если бы он съехал дальше, последствия были бы серьезнее.

Инцидент произошел во время посадки лайнера, который прилетел в черноморский Трабзон из Анкары вечером 13 января. После этого аэропорт был закрыт до утра, несколько рейсов отменены.

Причины произошедшего пока не известны.

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