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20:17 24.09.2017

На авиашоу в Италии разбился истребитель

Истребитель итальянских ВВС разбился в воскресенье во время авиашоу в столичной области Лацио, сообщает газета Il Corriere della Sera.

Инцидент произошел на глазах многотысячной толпы, собравшейся на побережье Тирренского моря в районе города Террачина.

Пилот самолета Eurofighter Typhoon, выполняя один из заключительных пунктов лётной программы, врезался в воду. Свидетели происшествия сообщили, что он не успел катапультироваться.

Тело 36-летнего капитана воздушного судна было найдено лишь спустя 1,5 часа.

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