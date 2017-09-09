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13:31 09.09.2017

В сети появилось видео момента взрыва автомобиля в центре Киева

В сети появилось видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент взрыва автомобиля в центре Киева, в результате которого погиб гражданин Грузии Тимур Махаури и пострадала женщина. Видео было размещено в YouTube.

Как сообщил врач Киевской городской клинической больницы №17 Дмитрий Мясников, женщина, пострадавшая при взрыве автомобиля Т.Махаури, прооперирована и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. У нее травмы глаз и конечностей, сохраняется угроза ампутации конечности. Возможно еще одно оперативное вмешательство.

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