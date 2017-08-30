YouTube сменил дизайн (видео)

Видеохостинг YouTube проводит изменения в работе, меняя дизайн и добавляя новые функции.

Об этом сообщается на сайте компании.

Изменения будут заметны и в основной версии, и в приложениях для смартфонов. Так, сайт получит новый логотип, который отказывается от выделения слова "Tube" красным.

В цветовой схеме десктопной версии YouTube стало больше белого, при этом красного цвета почти не осталось.

Между иконками с видео увеличился промежуток, но в целом их стало меньше.

В мобильной версии также появится "ночной режим" и возможность выбора скорости воспроизведения видео.