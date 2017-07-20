Легкомоторный самолет экстренно сел на автомагистраль в Нью-Йорке

Small plane pilot praised for emergency landing on Long Island highway that included flying under an overpass. https://t.co/NoUetgfWqn pic.twitter.com/NvvFZawVql — ABC News (@ABC) 20 июля 2017 г.

Легкомоторный самолет Cessna 206 совершил аварийную посадку на автомагистраль в американском штате Нью-Йорк, сообщает телеканал ABC News.

По данным телеканала, самолет вылетел из аэропорта Брукхейвен и направлялся в штат Нью-Джерси. Во время полета возникла техническая неисправность, в связи с чем пилот принял решение посадить самолет.

Самолет успешно приземлился в районе населенного пункта Яфанк. На борту воздушного судна находился только пилот. В результате случившегося он не пострадал.