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08:17 20.07.2017

Легкомоторный самолет экстренно сел на автомагистраль в Нью-Йорке

Легкомоторный самолет Cessna 206 совершил аварийную посадку на автомагистраль в американском штате Нью-Йорк, сообщает телеканал ABC News.

По данным телеканала, самолет вылетел из аэропорта Брукхейвен и направлялся в штат Нью-Джерси. Во время полета возникла техническая неисправность, в связи с чем пилот принял решение посадить самолет.

Самолет успешно приземлился в районе населенного пункта Яфанк. На борту воздушного судна находился только пилот. В результате случившегося он не пострадал.

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