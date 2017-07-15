Морские гады покрыли слизью трассу после ДТП (видео)

Грузовик, перевозивший несколько тонн слизистых угрей — миксин, опрокинулся на трассе в штате Орегон, сообщает Depoe Bay Fire Dist

Упавший грузовик, в котором находилось 13 контейнеров с 3,4 т животных, повредил несколько автомобилей, а отвратительного вида твари вывалились на трассу. Пожарные пытались смыть их водой, но сделали только хуже: дорожное полотно и машины покрылось густым слоем слизи, которую миксины выделяют при стрессе.

Operation eel cleanup with @OregonDOT 2 lanes now open pic.twitter.com/Lj2oIAzsFf — Depoe Bay Fire Dist. (@DepoeBayFire) 13 июля 2017 г.

Все выпавшие на дорогу миксины погибли. Трассу, на которой из-за инцидента столкнулись четыре автомобиля, пришлось перекрыть на несколько часов. Один из водителей незначительно пострадал.

Как отметили в местной полиции, животные должны были отправиться в Южную Корею, где миксины считаются деликатесом.

Миксины, которых добывают на западном побережье США, — это морские животные, похожие на больших червей. Их еще называют рыбами-ведьмами и угрями-слизняками.