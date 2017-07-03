Санкции нужно усилить: Порошенко встретился с конгрессменами США

Президент обсудил с членами делегации укрепление обороноспособности Украины, помощь США в сфере безопасности и торгово-экономическое сотрудничество

З делегацією Конгресу США обговорили зміцнення обороноздатності України, а також посилення торговельно-економічного співробітництва pic.twitter.com/UEd3HPjLYM — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 липня 2017 р.

Петр Порошенко провел встречу с делегацией Палаты представителей США, в ходе которой, в частности, обсуждалась необходимость сохранения и усиления санкций против России за ее агрессию против Украины. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщила пресс-служба главы государства.

Порошенко выразил благодарность иностранным гостям за последовательную двухпартийную поддержку Украины Конгрессом "в противодействии продолжающейся российской агрессии и укреплении устойчивости Украины путем реализации соответствующих реформ".

"В этом контексте обсуждались также вопросы укрепления обороноспособности Украины, включения соответствующего финансирования помощи нашему государству в сфере безопасности в бюджет США, а также усиления инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Президент рассказал конгрессменам о ситуации в Донбассе и продолжающихся нарушениях режима прекращения огня подконтрольными Кремлю боевиками.

"В связи с этим была отмечена необходимость сохранения и усиления международных санкций против РФ до полного выполнения ею минских договоренностей, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым", - отметили в пресс-службе президента.