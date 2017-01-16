SpaceX удачно запустила и посадила ракету Falcon 9

Космическая корпорация Илона Маска SpaceX провела удачный запуск ракеты-носителя Falcon 9.

Falcon 9 стартовала в 19:54 с авиабазы Ванденберг ВВС США(Калифорния). Спустя восемь минут произошла успешная посадка первой ступени. Вторая ступень вывела на орбиту десять телекоммуникационных спутников Iridium Communications Inc​.

Напомним, что это первый запуск Falcon 9 после аварии 1 сентября 2016 года. Тогда на стартовой площадке на мысе Канаверал (Флорида, США) произошел взрыв ракеты-носителя, которая должна была вывести на орбиту коммуникационный спутник израильской Spacecom Ltd. Позже Илон Маск уточнил, что взрыв произошел при заливе ракетного топлива в кислородном баке верхней, второй ступени Falcon 9.