Казанский водитель разъезжает по терминалу аэропорта

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СБУ разоблачила канал переправки контрафактных сигарет с временно оккупированных территорий
В Сети появились видео обрушившегося здания в центре Киева
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В сети появилось видео хулиганский действий футбольных ультрас перед матчем Динамо-Бешикташ
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