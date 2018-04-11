Телеком

12:03 11.04.2018

Еврокомиссия провела обыск в штаб-квартире Fox Networks

Представители Европейской комиссии провели обыск в лондонской штаб-квартире Fox Networks Group, дочерней компании 21st Century Fox, сообщает The Wall Street Journal.

Еврокомиссия, выполняющая функции главного антимонопольного регулятора в ЕС, проводит расследование по поводу возможного нарушения правил конкуренции за права на спортивные телетрансляции и показ спортивного контента.

В опубликованном Fox Networks заявлении говорится, что компания "в полной мере сотрудничает с Еврокомиссией".

Компания объединяет телевещательные активы Fox за пределами США; ее основными направлениями деятельности являются спортивные трансляции и развлекательные передачи.

Тот факт, что 21st Century Fox владеет долей акций конкурирующей Sky Broadcasting, дает Fox Networks права на показ ряда популярных спортивных мероприятий в крупнейших европейских странах. Так, в Великобритании Sky владеет правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), "Формулы 1" и крикета, в Германии канал транслирует матчи Бундеслиги и совместно владеет правами на показ матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. В Италии Sky является эксклюзивным обладателем прав на показ футбольных еврокубков.

Кроме того, Sky является обладателем контролирующей доли компании Eredivisie Media & Marketing, отвечающей за трансляции и спонсорские сделки в высшей футбольной лиге Голландии. Остальные 49% акций находятся у собственно футбольной лиге и продюсерской компании Endemol Shine, 50% которой принадлежат 21st Century Fox.

Акции 21st Century Fox дорожают на 1,6% в ходе предварительных торгов в среду на бирже Nasdaq.

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