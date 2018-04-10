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15:13 10.04.2018

Uber купила компанию по прокату электровелосипедов Jump

Uber купила компанию по прокату электровелосипедов Jump

 Американская Uber Technologies Inc., разработчик сервиса по заказу такси, договорилась о покупке компании Jump, которая занимается прокатом обычных и электровелосипедов.

Официально сумма сделки не раскрывается, однако издание TechCrunch со ссылкой на источник пишет о том, что она близка к $200 млн.

Uber уже сотрудничала с Jump в Сан-Франциско, а теперь заявила о намерении распространить прокат электровелосипедов по всему миру.

"С помощью нашего приложения мы намерены предоставлять различные виды транспорта, чтобы пользователь мог выбрать самый быстрый или самый дешевый способ добраться до нужного места, будь это автомобили Uber, велосипеды, метро или еще что-то", - заявил глава компании Дара Хосровшахи.

Мировой рынок велопроката растет примерно на 20% в год, и ожидается, что к 2020 году его оборот составит от 3,6 млрд до 5,3 млрд евро, отмечает BBC.

"Uber заинтересовался этим сектором не только из-за его быстрого роста, но и потому, что компания готовится к тому моменту в будущем, когда люди перестанут покупать автомобили", - полагает профессор бизнес-школы Астонского университета Дэвид Бейли.

"Скоро появятся беспилотные автомобили, и в будущем, если вы живете в городе, у вас не будет необходимости покупать машину. Может быть, вы захотите поехать куда-то на такси Uber, а остаток пути до нужного вам места проехать на велосипеде. Речь идет о поездках со сменой вида транспорта", - говорит он.

Jump Bikes, головной офис которой находится в Нью-Йорке, была основана в 2008 году и сейчас предлагает прокат обычных велосипедов в 40 городах в шести странах. В 2017 году компания стала предлагать жителям Вашингтона брать напрокат электровелосипеды, затем этот сервис пришел в Сан-Франциско. Прокат стоит $2 за первые полчаса, а затем - 7 центов в минуту.

Пользователи находят свободные велосипеды и снимают блокировку при помощи смартфона, а затем аналогичным образом блокируют их после завершения поездки. Это позволяет не возвращать велосипед в определенное место.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги примерно в 630 городах более чем в 70 странах, в том числе Украине. На территории СНГ Uber присутствует в России (16 городов), Белоруссии (Минск), Азербайджане (Баку), Казахстане (Астана).

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