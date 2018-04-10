Госкомтелерадио разрешило ввоз в Украину почти 4,4 тыс. российских книг с начала 2018 года

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) разрешил ввоз в Украину 4 тыс 392 единиц российской издательской продукции с начала текущего года.

На данный момент в реестре издательской продукции государства-агрессора, разрешенной к ввозу и распространению на территории Украины, который обнародован на сайте Госкомтелерадио, находится 13 тыс 381 книга, из которых 8989 были разрешены к ввозу в 2017 году. В своем большинстве в данном перечне мировая классика и переведенные на русский язык произведения иностранных авторов.

С перечнем книг можно ознакомиться на сайте Госкомтелерадио.

Как сообщалось, Госкомтелерадио расширил до 165 книг перечень изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение терактов, посягательство на права и свободы человека.

Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину 45 изданий.