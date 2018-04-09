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17:02 09.04.2018

Конференция в Брюсселе обсудит развитие в ЕС цифровых технологий

Конференция в Брюсселе обсудит развитие в ЕС цифровых технологий

Европейская комиссия проведет во вторник в Брюсселе конференцию по случаю Дня цифровых технологий 2018 года, сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Будут участвовать министры стран ЕС, представители промышленности, университетов, гражданского общества. Цель - содействовать сотрудничеству в секторах искусственного интеллекта, блокчейна, электронного здравоохранения и инноваций", - заявил пресс-секретарь на брифинге в понедельник.

По его словам, "дискуссии будут сосредоточены на будущем Европы - технологическом развитии, цифровых знаниях, потребностях в инвестициях и строительстве сильного единого цифрового рынка".

Представитель ЕК отметил, что телеслужба ЕС будет транслировать конференцию в Интернете.

 

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