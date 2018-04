Свыше 2,5 млн жителей ЕС оказались затронуты скандалом с участием Facebook

None

None 16:39 06.04.2018

Скандал вокруг соцсети Facebook затронул, по меньшей мере 2,7 млн пользователей из государств Евросоюза, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на Еврокомиссию.

"В Facebook подтвердили, что персональные данные, принадлежащие 2,7 млн европейцев или, если точнее, гражданам ЕС, были переданы в нарушение правил компании Cambridge Analytica", - приводят СМИ слова официального представителя Еврокомиссии Кристиана Виганда.

"Мы более детально изучили письмо от Facebook, однако уже стало очевидно то, что впоследствии нам необходимо обсудить это с руководством соцсети", - добавили в Еврокомиссии.

Скандал вокруг Facebook разгорелся 16 марта. Тогда соцсеть заблокировала страницу Cambridge Analytica, а также профессора психологии Кембриджского университета Александра Когана, который через созданное им приложение "This is your digital life" на платформе соцсети, которое должно было составлять психологический портрет пользователя, передал данные о пользователях Facebook третьим лицам, включая Cambridge Analytica.

Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Ранее сообщалось, что Cambridge Analytica могла получить данные в общей сложности 87 млн пользователей соцсети.