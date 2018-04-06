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13:43 06.04.2018

Украина должна подготовиться к кибератакам со стороны РФ во время выборов-2019 - Гопко

Украина должна подготовиться к кибератакам со стороны РФ во время выборов-2019 - Гопко

Украина должна быть готова предотвратить кибератаки со стороны Российской Федерации, которые возможны во время президентских и парламентских выборов 2019 года, считает председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко.

"Очень важно уже сейчас говорить со странами НАТО, хороший опыт есть у Румынии… И мы должны уже вводить профилактические меры для того, чтобы предотвратить, не допустить, в том числе кибератаки, для фальсификации или срыва голосования во время выборов 2019 года", - сказала А.Гопко в ходе "круглого стола" на тему "Реформирование системы национальной безопасности Украины. Роль парламента" в пятницу в Киеве.

По ее словам, следует ожидать от РФ вмешательства в избирательные президентские и парламентские кампании в 2019 году.

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