Телеком

09:09 06.04.2018

Нацсовет по телерадиовещанию назначил проверку "Интера"

Нацсовет по телерадиовещанию назначил проверку "Интера"

Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию назначил проверку телеканалов "Интер" и "Воля Cine + MIX" (ООО "Виа Медиа") за трансляцию передач с участием лиц из санкционного списка, сообщается на сайте регулятора.

"В эфире телеканала "Интер" демонстрировались фильмы "Свой среди чужих, чужой среди своих" - режиссер Никита Михалков (23 и 24 февраля), "Офицеры" - с участием Василия Ланового (24 февраля), "Афоня" - с участием Валентины Талызиной (3 и 4 марта), "Гараж" - с участием Валентина Гафта (3 и 5 марта), "Любовь и голуби" - с участием Александра Михайлова, режиссер Владимир Меньшов (8 и 9 марта), "Москва слезам не верит" - с участием Олега Табакова, режиссер Владимир Меньшов (8 и 10 марта), "Мэри Поппинс, до свидания" - с участием Олега Табакова (17 и 18 марта) и "Д'Артаньян и три мушкетера" - с участием Михаила Боярского, Олега Табакова, Бориса Клюева и Алисы Фрейндлих (17 и 19 марта)", - уточняет Нацсовет.

При этом в эфире телеканала "Воля Cine + MIX" транслировались фильмы с участием Александра Панкратова: "За прекрасных дам!" (7, 8, 23 и 24 марта), "Я сама" (12 марта) и "Ребенок к ноябрю" (20 и 21 марта), а также фильм "Чехарда" - с участием А.Фрейндлих (22 марта).

В Нацсовете подчеркивают, что демонстрация указанных фильмов является нарушением телеканалами закона "О телевидении и радиовещании" в части запрета на трансляцию контента с участием лиц, внесенных в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

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