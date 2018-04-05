Телеком

14:23 05.04.2018

Мировые продажи электронных устройств вырастут на 1,3% в 2018 г. - Gartner

Поставки электронных устройств в мире по итогам 2018 года увеличатся на 1,3% и превысят 2,29 млрд штук, прогнозирует исследовательская компания Gartner.

По оценкам экспертов, аналогичные темпы роста сохранятся в следующем году.

В 2017 году объем продаж сократился на 3% - до 2,26 млрд единиц.

Расходы конечных пользователей на электронные устройства, как ожидается, повысятся на 7% в текущем году.

Средняя цена реализации электронных устройств в 2017 году выросла на 9,1%. "Этот тренд продолжится в этом году, по итогам которого мы ожидаем повышения цен на 5,6%", - заявил директор по исследованиям Gartner Ранджит Атвал.

Персональные компьютеры подорожают в 2018 году на 4,6%. При этом продажи традиционных ПК снизятся на 3,9% в этом году и на 3,6% в 2019 году, прогнозирует компания.

Ожидается, что срок службы смартфонов будет повышаться в период с 2017 года по 2020 год, однако затем вновь начнет сокращаться из-за внедрения в гаджеты технологий, основанных на искусственном интеллекте.

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