Телеком

11:58 05.04.2018

Порошенко поручит НКРСИ обеспечить интернетизацию сел

Порошенко поручит НКРСИ обеспечить интернетизацию сел

Президент Петр Порошенко в ходе совещания по децентрализации в Виннице в четверг заявил о намерении поручить Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), обеспечить интернетизацию сел.

"Я подчеркиваю, что мы должны иметь широкополосный интернет в каждом селе. На это будет мое соответствующее поручение соответствующему регулятору услуг связи, операторам мобильной связи, местным советам. Чтобы в каждом сельском совете, в каждой сельской школе и в каждом пункте сельской медицины был высококачественный интернет", - сказал глава государства.

По его словам, сейчас уровень интернетизации сел в Украине недостаточен.

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Интерфакс-Украина
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