Генштаб ВСУ согласовал все заявки на включение 4G связи

Главное управление связи и информационных систем Генерального штаба Вооруженных Сил Украины предоставило около 1400 согласований (100% заявок) на включение базовых станций мобильных операторов lifecell, "Киевстар" и "Vodafon-Украина", работающих по технологии 4G-связи (LTE), отмечается в сообщении Генштаба на официальной странице в Facebook.

"Учитывая большую общественную значимость внедрения технологии 4G в Украине, все заявки, поступившие от Украинского государственного центра радиочастот в Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, были проработаны оперативно, раньше определенных законом сроков", - подчеркивается в сообщении.

В Генштабе ВСУ также отметили, что проведенная работа была кропотливой и выполнялась индивидуально для всех базовых станций, каждая из которых имеет свой диапазон частот, мощность, географическое расположение и другие особенности.

"Необходимость согласований заключается в обеспечении электромагнитной совместимости базовых станций мобильной связи с радиоэлектронными средствами ВСУ и других военных формирований, работающих в интересах обороны", - отмечается в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ все заявки были согласованы до 2 апреля.