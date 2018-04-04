Телеком

18:19 04.04.2018

"Vodafone Украина" запустила новые роуминг-тарифы для абонентов предоплаты

"Vodafone Украина" запустила новые роуминг-тарифы для абонентов предоплаты

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" запустила новые роуминг-тарифы для абонентов предоплаты, а также услугу безлимитного трафика для Viber, WhatsApp и Skype, сообщила компания в среду.

"Новые роуминг-тарифы для свободного общения… в зарубежных поездках более чем в 75 странах мира. Обновленные тарифы предлагают доступный мобильный интернет и безлимитный меседжинг, а также меньшую стоимость разговоров в роуминге", - уточняется в сообщении.

Стоимость 15 минут разговоров в роуминге составит от 35 грн, в том числе, в таких странах, как Австрия, Великобритания, Дания, Египет, Израиль, Италия, Ирландия, Испания, Канада, Норвегия, Нидерланды, ОАЭ, Польша, Португалия, РФ, США, Таиланд, Турция, Венгрия, Хорватия, Франция, Чехия, Швеция, Финляндия, Черногория, Эстония, Швейцария и Япония. Указанная стоимость разговоров включает в себя все входящие и исходящие звонки на номера абонентов "Vodafone Украина", номера абонентов других операторов Украины, а также исходящие звонки на местные номера страны пребывания.

Кроме того, оператор предлагает пакет, включающий 100 МБ мобильного интернета и безлимитный меседжинг в течение суток в Viber, WhatsApp и Skype (включая текстовые сообщения и изображения) за 40 грн. Стоимость отправки SMS или MMS в роуминге на все сети – 15 грн за 15 сообщений.

Базовые тарифы действуют при условии регистрации в любой сети. Детальный перечень стран, в которых действуют новые тарифы, можно найти на сайте оператора.

Как сообщалось, "Vodafone-Украина" по итогам 2017 года увеличила чистую прибыль на 76% - до 2,2 млрд грн, выручку - на 7,2%, до 11,9 млрд грн, показатель OIBDA - на 36,6%, до 5,2 млрд грн.

"Vodafone-Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в стране, по состоянию на конец 2017 года обслуживавший 20,8 млн абонентов.

Vodafone Group – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, работает в 26 странах, имеет партнерские соглашения с операторами 48 стран и оказывает услуги фиксированного широкополосного доступа в интернет на 19 рынках.

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