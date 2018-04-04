"Нова Пошта" получит финансирование ЕБРР в сумме EUR9,5 млн на строительство сортировочного терминала

Компания "Нова Пошта", лидер экспресс-доставки в Украине получит кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на строительство сортировочного терминала в Хмельницком.

Согласно пресс-релизу, розданному журналистам в ходе пресс-конференции, посвященной подписанию кредитного договора в Киеве в среду, решение о предоставлении финансирования принято советом директоров ЕБРР 9 января 2018 года.

Новый терминал планируется оснастить современным оборудованием, его средняя пропускная способность превысит обычную втрое - до 8,5 тыс. посылок в час. Общая мощность сортировки составит 18 тыс. отправлений в час.

Терминал планируется построить в течение года.

По словам финансового директора группа компаний "Нова Пошта" Петра Фокова, компания решила использовать кредитные средства для повышения эффективности операций, в частности, за счет автоматизации и введения современных технологий, требующих создания современной инфраструктуры. Финансирование представляет собой мультивалютный кредит сроком на семь лет.

В пресс-релизе также отмечается, что реализация проекта строительства терминала в Хмельницком даст возможность повысить эффективность загрузки автомобилей на 20% и снизить выбросы в атмосферу на 1200 тонн в год.

В будущем на самом терминале также планируются мероприятия по энергоэффективности, например, установка солнечных панелей, LED-освещение и другие.

"Наша стратегия на ближайшие пять лет - принципиально обновить инфраструктуру компании для качества и скорости. В наших планах построить современные автоматизированные сортировочные терминалы в семи ключевых городах Украины. Первым мы выбрали Хмельницкий, поскольку это транспортный узел национального масштаба, транзитный пункт между западным регионом и остальной страной",- сказал совладелец "Новой Пошты" Вячеслав Климов.

Он добавил, что эффект от строительства терминала клиенты компании почувствуют уже в 2019 году.

"Нова Пошта" основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений, автопарк компании насчитывает свыше 3600 автомобилей. В 2017 году компания доставила более 145 млн отправлений.