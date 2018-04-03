Трамп снова ополчился на Amazon и почту США

Акции технологического сектора США в ходе торгов во вторник ненадолго перешли к снижению, утянув в "красную зону" фондовый индекс Nasdaq, но затем возобновили подъем.

Инвесторов снова встревожили твиты американского президента Дональда Трампа о компании Amazon.com Inc. и Почтовой службе США, сообщает агентство Bloomberg.

Цены US Treasuries снижаются, золото дешевеет.

Д.Трамп в очередной раз обвинил Amazon в злоупотреблении почтовыми услугами.

"Я прав в том, что Amazon стоит огромных сумм денег Почтовой службе Соединенных Штатов, которая у нее на посылках. Amazon должна оплачивать эти затраты (дополнительно), а не возлагать их на американского налогоплательщика, - написал президент в своем микроблоге Twitter. - Многие миллиарды долларов. Руководители почты и не подозревают (или все-таки подозревают?)!"

Деятельность почты США долгие годы убыточна. Согласно американскому законодательству, у каждого гражданина должен быть доступ к почтовым услугам шесть дней в неделю. В 2013 году Amazon подписала соглашение с почтой о возможности доставки посылок и по воскресеньям и выручка почтовой службы в этом сегменте сразу начала расти, а убытки снизились.

Как отмечают эксперты, значительные финансовые проблемы американской почты во многом связаны с многомиллиардными пенсионными обязательствами, на которые Amazon никак не влияет.

Президенты США с начала 1900-х годов не критиковали ни одну компанию и ни одного топ-менеджера столь яростно, как Д.Трамп осуждает Amazon и ее основателя Джеффа Безоса, пишет MarketWatch.

Д.Трамп ополчился на Amazon с декабря 2015 года, когда ее владелец Дж.Безос позволил себе ряд критически замечаний о нем. С середины 2017 года американский президент написал 13 твитов об Amazon, с прошлой недели атаки участились. В понедельник Dow Jones Industrial Average потерял почти 460 пунктов из-за очередных выпадов Д.Трампа.

Во вторник падение фондового рынка было недолгим, внимание инвесторов переключилось на позитивные новости об автопроме. Однако эксперты считают, что пристальное внимание президента в ближайшее время продолжит оказывать понижательное давление как на Amazon, так и на отрасль в целом.