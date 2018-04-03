Toshiba продолжит продажу производства микросхем, несмотря на трудности

Продажа подразделения японской Toshiba Corp. по производству микросхем группе инвесторов во главе с Bain Capital будет продолжена, несмотря на возникшие препятствия, компания не отказывается от этого плана, сообщил во вторник новый глава Toshiba Нобуаки Куруматани.

С начала апреля он занял должности главного исполнительного директора и председателя совета директоров корпорации.

Для того, чтобы у компании возникло право расторгнуть соглашение по продаже чипового бизнеса, должны произойти существенные и серьезные изменения, заявил Н.Куруматани в ходе пресс-конференции в Токио. "Это право было сохранено за нами в качестве плана на случай непредвиденных обстоятельств", - отметил он. "Всё, что осталось сделать - дождаться одобрения китайских властей", - сказал CEO.

Если одобрение все же не будет получено, то тогда можно будет говорить о существенном изменении условий, добавил топ-менеджер.

Как сообщалось, в пятницу Toshiba объявила, что пропустит первоначальный срок (конец марта) и завершит сделку стоимостью около 2 трлн иен ($19 млрд) не раньше, чем через месяц, из-за отсутствия одобрения китайских регуляторов. Сделка должна была восстановить собственный капитал Toshiba до положительного уровня, однако для этого компании необходимо было реализовать ее до конца прошлого финансового года, завершившегося 31 марта.

Новая предварительная дата закрытия сделки - 1 мая, и теперь Toshiba и ее покупателям требуется одобрение продажи не позднее 13 апреля.

На 30 сентября (конец I финполугодия) собственный капитал Toshiba был отрицательным - 619,8 млрд иен, то есть объем обязательств превышал стоимость активов компании.

Китайских регуляторов обеспокоило участие в покупке южнокорейского чипмейкера SK Hynix, который входит в группу Bain, заявили Bloomberg информированные источники. Приобретение производства микросхем у Toshiba позволит SK Hynix существенно упрочить положение на мировом рынке.

Производство чипов - самый прибыльный бизнес Toshiba, его вклад в операционную прибыль составляет около 90%.

60-летний Нобуаки Куруматани - первый за 50 лет руководитель Toshiba, который не работал в компании до назначения на пост ее CEO. С мая 2017 года он был президентом CVC Asia Pacific Japan. До этого он являлся вице-президентом и директором Sumimoto Mitsui Financial Group, одной из крупнейших финансовых организаций в Японии, где его карьера была связана с корпоративным планированием, общественными связями и внутренним аудитом.

"Я верю, что помощь в развитии компании на новом этапе ее жизни - мое истинное призвание. Я здесь для того, чтобы поддержать изменения и трансформацию, и основную свою роль вижу в усилении способности компании противостоять негативным внешним факторам и вести ее к полному восстановлению", - заявил Н.Куруматани в связи с новым назначением.

Его предшественник Сатоси Цунакава остается в компании в качестве президента и главного операционного директора (COO). Н.Куруматани и С.Цунакава будут вместе осуществлять управление Toshiba Group.