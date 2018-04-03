Телеком

13:02 03.04.2018

Индийский ecommerce-стартап привлек инвестиции Softbank и Alibaba, оценен в $2 млрд

Индийская Paytm Mall, подразделение электронной коммерции крупнейшего в стране стартапа в сфере финансовых технологий Paytm, привлекла инвестиции Softbank и Alibaba в рамках раунда финансирования, в котором компания была оценена в $2 млрд.

Paytm Mall получила $445 млн от Softbank и Alibaba, причем основную часть средств предоставила японская компания. Alibaba годом ранее инвестировала $177 млн в Paytm Mall, пишет газета Fibnancial Times.

С учетом нового финансирования доля китайской компании в Paytm Mall составит 46%, Softbank получит 21%, сообщил газете осведомленный источник.

Основатель Paytm Виджай Шекхар Шарма владеет менее чем 10%-ной долей в Paytm Mall.

Paytm Mall рассчитывает, что использование опыта Alibaba в сфере электронной коммерции, а также крупной клиентской базы Paytm в сфере цифровых платежей, позволит ей сократить отрыв от лидеров индийского рынка электронной коммерции - Flipkart и Amazon.

Как сообщил главный операционный директор Paytm Mall Амит Синха, новое финансирование будет использовано для улучшения логистической системы компании, а также внедрения новых технологий.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ЕС может обложить "цифровым налогом" выручку крупных технологических компаний в Европе

Amazon заплатила более $1 млрд за разработчика "умных" дверных звонков Ring

Николаевский стартап Cubomania будет представлен на CES 2018 в Лас-Вегасе

ПОСЛЕДНЕЕ

"Банкомсвязь" в 2017г увеличила чистую прибыль почти в 6 раз

Apple планирует отказаться от чипов Intel в компьютерах Mac, перейти на собственные к 2020 г

Fox предлагает продать Sky News американской Disney, чтобы получить согласие CMA на покупку Sky

Хакеры украли платежные данные миллионов клиентов универмагов Saks Fifth Avenue и Lord & Taylor

"Киевстар" возобновил работу сети после сбоя из-за повреждений магистрального кабеля

ЕБРР предоставит "Новой Поште" кредит под развитие

Alibaba получит полный контроль над сервисом доставки еды Ele.me

Гендиректор "Укрпошты" задекларировал почти 4 млн грн доходов

ГФС разрабатывает ПО для автоматического заполнения е-деклараций

В Европе собираются обязать мессенджеры быстро предоставлять полиции данные пользователей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА