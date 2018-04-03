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12:36 03.04.2018

"Банкомсвязь" в 2017г увеличила чистую прибыль почти в 6 раз

"Банкомсвязь" в 2017г увеличила чистую прибыль почти в 6 раз

ЧАО "Банкомсвязь" по итогам 2017 года увеличило чистую прибыль в 5,77 раза по сравнению с 2016 годом - до 149,46 млн грн.

Согласно сообщению на сайте компании об итогах собрания акционеров, проведенных 30 марта, чистая прибыль на акцию компании возросла пропорционально и составила 2 989,16 грн.

По данным "Банкомсвязи", ее суммарная дебиторская задолженность в 2017 году увеличилась на 6,3% - до 149,46 млн грн, нераспределенная прибыль - в 2,9 раза, до 228,13 млн грн.

Долгосрочные обязательства за прошлый год сократились на 20% - до 29 млн грн, текущие - на 65%, до 96,7 млн грн.

В то же время активы компании сократились на 9,2% - до 367,86 млн грн.

ЧАО "Банкомсвязь" было создано в 1993 году, специализируется на создании комплексных решений по управлению информацией для корпоративных клиентов. Компания, в частности, осуществляет разработку программного обеспечения для терминалов Ingenico, осуществляет их гарантийный и послегарантийный ремонт в Украине.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц конечными бенефициариями (контролерами) компании "Банкомсвязь" являются Вячеслав Стариков, Андрей Тимощук, Анатолий Юркевич, Ольга Юркевич. А.Юркевич является основателем "Милкиленда".

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