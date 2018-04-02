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15:40 02.04.2018

Хакеры украли платежные данные миллионов клиентов универмагов Saks Fifth Avenue и Lord & Taylor

Хакеры украли платежные данные миллионов клиентов универмагов Saks Fifth Avenue и Lord & Taylor

Американские сети универмагов Saks Fifth Avenue и Lord & Taylor пострадали от хакерской атаки, в результате которой были украдены данные о платежных картах миллионов покупателей, пишет газета The Wall Street Journal.

Согласно данным Gemini Advisory, работающей в сфере кибербезопасности, украдены данные порядка 5 млн кредитных и дебетовых карт клиентов розничных сетей.

Хакеры уже начали выставлять их на продажу в "темной паутине" (Dark Web) - сети веб-сайтов, используемых хакерами и другими участниками для анонимного обмена информацией, отмечают в Gemini.

По данным компании, хакеры начали кражу данных клиентов Saks Fifth Avenue и Lord & Taylor в мае 2017 года.

Представитель канадской Hudson's Bay Co., владеющей обеими сетями универмагов, подтвердил газете информацию о взломе системы безопасности, в результате которого были украдены платежные данные клиентов Saks Fifth Avenue и Lord & Taylor в Северной Америке. "Мы выявили проблему и приняли меры для того, чтобы ограничить ее распространение", - заявил представитель Hudson's Bay.

По его словам, компания не обнаружила сигналов того, что хакерская атака затронула ее операции в сфере электронной коммерции или операции в других странах, например, сеть универмагов Hudson's Bay в Канаде или Galeria Kaufhof в Германии.

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