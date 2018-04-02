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12:27 02.04.2018

Alibaba получит полный контроль над сервисом доставки еды Ele.me

Alibaba получит полный контроль над сервисом доставки еды Ele.me

Китайский интернет-гигант Alibaba получит полный контроль над онлайн-сервисом доставки еды Ele.me в рамках сделки, в которой стартап оценен в $9,5 млрд.

В настоящее время Alibaba и ее подразделение Ant Financial владеют 43%-ной долей в Ele.me, говорится в пресс-релизе Alibaba.

Приобретение интернет-компанией оставшейся доли в стартапе "усилит интеграцию Ele.me в экосистему Alibaba и будет способствовать продвижению ее стратегии предоставления потребителям полного спектра услуг на местном рынке", отмечается в сообщении компании.

После завершения сделки вице-президент Alibaba Ван Лэй станет главным исполнительным директором Ele.me, а ее основатель Чжан Сюйхао возглавит совет директоров.

Сервис Ele.me, название которого в переводе с китайского означает "еще голоден", является одним из крупнейших игроков в сфере доставки еды в Китае, доля компании на этом рынке оценивается в 48,8%, пишет Financial Times.

Конкурирующий сервис Meituan Dianping, среди инвесторов которого интернет-компаний Tencent, имеет долю рынка в 43,1%.

Ранее в этом году FT сообщала, что Alibaba намерена выкупить порядка 60% Ele.me у ряда инвесторов, в том числе Baidu.

Согласно данным отраслевой группы China Cuisine Association, объем китайского рынка доставки еды в 2017 году составил 204,6 млрд юаней ($32,5 млрд).

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