Гендиректор "Укрпошты" задекларировал почти 4 млн грн доходов

Генеральный директор ПАО "Укрпошта" Игорь Смелянский подал е-декларацию за 2017 год, в которой задекларировал 3 958 541 грн доходов, полученных в виде заработной платы.

Согласно электронной декларации, зарплата И.Смелянского в ПАО "Укрпочта" в 2017 году составила 3,959 млн грн. Зарплата жены И.Смелянского Наталии Мышкиной в Bank Leumi (США) в 2017 году составила 7,83 млн грн, еще она получила 3,575 тыс. грн процентов.

На счетах в Сити-банке (США) И.Смелянский задекларировал $494,8 тыс. в совместной собственности, еще $43,875 тыс. в указанном банке размещено на счетах его супруги, $12,94 тыс. – на счетах его сына Максима и $11,935 тыс. на счетах его сына Александра. И.Смелянский также задекларировал 120,682 тыс. грн, размещенных на его счетах в Райффайзен Банк Аваль и $35,2 тыс. наличных денег, находящихся в совместной собственности.

Помимо того, И.Смелянский задекларировал 31,2 тыс. акций Kpmg 401K Plan общей стоимостью 810 тыс. грн, а его жена – 100 акций Fidelity Nahb Retirement Plan общей стоимостью 1,81 млн грн и 100 акций Charles Schwab Pension Plan общей стоимостью 1,111 млн грн.

Расходы чиновника составляют 3,12 млн грн (оплата налогов в США) и 1,12 млн грн (оплата за школу детей).

Гендиректор "Укрпошты" также заплатил в 2017 году $4,1 тыс. в счет основной суммы займа (кредита) Avient Solutions Llc и $1,278 тыс. процентов по указанному кредиту.

Кроме того, И.Смелянский имеет право аренды на квартиру в Киеве общей площадью 70 кв. м, а его жена – на квартиру в США общей площадью 200 кв. м.

Его жена также имеет право аренды автомобиль Nissan Murano 2011 года выпуска, которым владеет отец декларанта Юхим Смелянский.

Также гендиректор "Укрпочты" задекларировал часы Cartier Roadster стоимостью 175 тыс. грн.

Официальный курс на 30 марта – 26,543493 грн/$1.