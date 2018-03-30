Мобильный оператор "Киевстар" планирует запуск связи 4G в диапазоне 2600 МГц до 10 апреля текущего года, сообщил президент компании Петр Чернышов.

"Друзья, вы же знаете, что "Киевстар" – законопослушная компания. Мы ждем получения всей необходимой разрешительной документации и проводим дополнительные настройки сети в связи с новыми требованиями контролирующих госорганов. Все для того, чтобы запустить высококачественный 4G от "Киевстар". Нам важно, чтобы наши абоненты получили позитивный опыт использования сервиса. Быстро – не всегда значит качественно. Мы планируем запустить 4G до 10 апреля", - написал он на своей странице в сети Facebook.

Как сообщалось, мобильный оператор компания "Vodafone Украина" планирует с 30 марта по 2 апреля запустить 4G связь в диапазоне 2600 МГц в 20 городах Украины.

Мобильный оператор lifecell 30 марта также сообщил, что начал предоставлять услуги связи 4G в 22 областных центрах, а также в Краматорске и Северодонецке, при этом предоставляемый по технологии 3G+ и 4,5G трафик будет тарифицироваться одинаково.

В целом "большая тройка" украинских мобильных операторов по итогам прошедшего в начале марта тендера заплатит 5,434 млрд грн за 75 МГц в диапазоне 1800 МГц за право развернуть на них связь стандарта 4G. Ранее она уже перечислила в госбюджет 2,456 млрд грн за 40 Мгц в диапазоне 2600 МГц по результатам проведенного в конце января этого года тендера для внедрения 4G. Тогда lifecell приобрел два лота суммарно на 15 МГц за 909,25 млн грн, "Киевстар" – три лота суммарно на 15 МГц за 916,3 млн грн и "Vodafone-Украина" – два лота суммарно на 10 МГц за 631 млн грн.

Согласно последним данным компаний, абонентская база "Киевстара" составила около 26,5 млн, "Vodafone-Украина" – около 20,8 млн, lifecell – 11,1 млн, из них активных – 8 млн.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор мобильной связи. Его выручка за 2017 год увеличилась на 10,6% по сравнению с 2016 годом - до 16,54 млрд грн, EBITDA - на 18,1%, до 9,221 млрд грн.