Телеком

13:42 30.03.2018

Глава Госкомтелерадио Наливайко указал в е-декларации 488 тыс. грн доходов за 2017 г.

Глава Госкомтелерадио Наливайко указал в е-декларации 488 тыс. грн доходов за 2017 г.

Председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) Олег Наливайко подал электронную декларацию об имуществе и доходах за 2017 год, в которой задекларировал 487 тыс 880 грн доходов.

В частности, заработная плата О.Наливайко составила 452 тыс 781 грн, проценты на банковский вклад – 35 тыс 99 грн., а его жена за прошлый год задекларировала 500 тыс 223 грн доходов.

Также он указал в декларации 448 тыс 916 грн на банковских счетах, а также $182 тыс. и EUR105 тыс. наличных средств, а жена – 414 тыс 218 грн в банках, а также $314 тыс. и EUR130 тыс. наличных.

О.Наливайко владеет квартирой в Киеве площадью 115,6 кв. м и автомобилем Volvo XC90 2007 года выпуска, а жена – гаражом площадью 19 кв. м. и автомобилем Volvo XC60 2012 года выпуска.

Кроме того, Глава Госкомтелерадио указал в декларации часы Franck Muller, а жена – часы Chopard и меховое изделие (Тысменица).

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