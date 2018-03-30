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10:03 30.03.2018

Климов: Обыски "Новой пошты" Генпрокуратурой утвердили нас в необходимости добропорядочного ведения бизнеса

Климов: Обыски "Новой пошты" Генпрокуратурой утвердили нас в необходимости добропорядочного ведения бизнеса

Совладелец группы компаний "Нова пошта" Вячеслав Климов заявил, что обыски, проведенные Генеральной прокуратурой Украины, усилили позиции компании относительно добропорядочности бизнеса.

"До этого за 17 лет своей карьеры я не был на допросе. Это самое масштабное, что произошло, хотя на бизнес очень крепко давили во времена Януковича. Эта ситуация очень крепко усилила нашу позицию относительно тотального комплаенса... Работая "в белую", ты можешь по-другому общаться с правоохранительными органами, вывести это в общественность", - сказал он в ходе публичной дискуссии в Киеве в четверг.

Компания входит во Всеукраинскую сеть добропорядочности и комплаенса – инициативу для бизнеса, который стремится работать прозрачно.

"Моя версия (о сложившейся ситуации вокруг компании "Нова пошта" - ИФ) - что это ошибка системы, которая не имеет предохранителей", - прокомментировал В.Климов.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-секретаря Ю.Луценко Ларису Сарган, Генпрокуратура подозревает должностных лиц родственных компаний ООО "Нова Пошта" в неуплате налогов в особо крупных размерах, в связи с чем провела обыски 16 марта в центральном офисе в Киеве и других офисах ГК в пяти городах – Полтаве, Одессе, Днепре, Харькове и Львове.

"Нова пошта" основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений, автопарк компании насчитывает свыше 3600 автомобилей. В 2017 году компания доставила более 145 млн отправлений.

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