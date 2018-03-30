Microsoft объявил о масштабной реорганизации, глава Windows Майерсон покинет компанию

Microsoft Corp. объявила о самой значительной реорганизации компании за последние три года, сообщило издание Cnet со ссылкой на письмо главы компании Сатьи Наделлы сотрудникам.

Терри Майерсон, проработавший в компании свыше 20 лет и возглавлявший отдел, отвечавший за операционную систему Window, покинет компанию, а отдел будет объединен с подразделением, занимающимся облачными услугами. Его возглавит Скотт Гатри, ранее руководивший облачным сервисом Azure.

Кроме того, глава подразделения Microsoft Office Раджеш Джа станет руководителем нового отдела Experiences and Devices (опыт и устройства), который сосредоточится на различных взаимодействиях пользователей с различными устройствами.

Аналитики отмечают, что изменения в руководстве и структуре Microsoft являются попыткой успеть за переменами на рынке компьютеров, который все больше отходит от традиционных ПК. Кроме того, реорганизация может привести к сокращению расходов.

За последние 12 месяцев капитализация компании подскочила на 37%, до $688,3 млрд.