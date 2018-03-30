Телеком

09:41 30.03.2018

Microsoft объявил о масштабной реорганизации, глава Windows Майерсон покинет компанию

Microsoft объявил о масштабной реорганизации, глава Windows Майерсон покинет компанию

Microsoft Corp. объявила о самой значительной реорганизации компании за последние три года, сообщило издание Cnet со ссылкой на письмо главы компании Сатьи Наделлы сотрудникам.

Терри Майерсон, проработавший в компании свыше 20 лет и возглавлявший отдел, отвечавший за операционную систему Window, покинет компанию, а отдел будет объединен с подразделением, занимающимся облачными услугами. Его возглавит Скотт Гатри, ранее руководивший облачным сервисом Azure.

Кроме того, глава подразделения Microsoft Office Раджеш Джа станет руководителем нового отдела Experiences and Devices (опыт и устройства), который сосредоточится на различных взаимодействиях пользователей с различными устройствами.

Аналитики отмечают, что изменения в руководстве и структуре Microsoft являются попыткой успеть за переменами на рынке компьютеров, который все больше отходит от традиционных ПК. Кроме того, реорганизация может привести к сокращению расходов.

За последние 12 месяцев капитализация компании подскочила на 37%, до $688,3 млрд.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Apple, Oracle и Microsoft сократят выпуск облигаций в 2018г - эксперты

Microsoft ненадолго стала 3-й компанией мира по капитализации - более $700 млрд

Сменился гендиректор Microsoft по Украине, Грузии и Молдове

Microsoft и Facebook проложили самый мощный интернет-кабель через Атлантику

ПОСЛЕДНЕЕ

Проект национальной космической программы на 2018-2022гг может быть рассмотрен правительством в апреле

Сбой в Telegram устранен

Facebook ограничит доступ сторонних компаний к информации о пользователях

"Vodafone Украина" планирует с 30 марта запустить 4G связь в 20 городах

"Vodafone Украина" планирует в 2018г открыть 170 собственных магазинов

Победителями конкурса на цифровое радиовещание в Киеве стали 10 радиостанций

Медиа-холдинг АТR в суде потребует возмещения понесенных от оккупации Крыма убытков

Сбой в Telegram вызван отключением питания серверов - Дуров

В работе мессенджера Telegram произошел сбой

UA TV начал вещание на оккупированные территории Крыма и Донбасса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА