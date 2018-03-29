Телеком

14:57 29.03.2018

Сбой в Telegram устранен

Сбой в Telegram устранен

Сервис Telegram восстановил работу для большинства своих пользователей, сообщила администрация мессенджера в Twitter.

Тех пользователей, которые продолжают испытывать проблемы (особенно в Германии, Иране или странах СНГ), Telegram призывает немного подождать.

Сбой Telegram произошел в четверг - он затронул работу мобильного приложения и веб-клиента мессенджера. Основатель Telegram Павел Дуров объяснил сбой отключением электропитания серверов в дата-центре.

Со своей стороны Роскомнадзор поспешил заявить о своей непричастности к сбою в работе мессенджера.

"Пользователи сегодня жалуются на сбой работы Telegram. По данным СМИ, больше всего жалоб поступает из России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украины и Казахстана. Если вам не терпится заподозрить во всем РКН, знайте - мы тут ни при чем", - заявило российское ведомство в своем микроблоге в Twitter.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Сбой в Telegram вызван отключением питания серверов - Дуров

В работе мессенджера Telegram произошел сбой

Telegram обжаловал в ЕСПЧ штраф за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений

Основатель Telegram пообещал пользователям "свободу и неприкосновенность частной жизни"

Telegram возобновил работу в Европе после сбоя

Telegram сообщил о сбое в работе мессенджера

Глава Qiwi вложил $17 млн в ICO Telegram

Telegram намерен провести ICO в два этапа, рассчитывает привлечь в общей сложности $1,2 млрд

Парламент Ирана обсудил возможность запрета Telegram в связи с акциями протеста

Дуров анонсировал крупные обновления Telegram

ПОСЛЕДНЕЕ

"Vodafone Украина" планирует с 30 марта по 2 апреля запустить 4G связь в 20 городах

"Vodafone Украина" планирует в 2018г открыть 170 собственных магазинов

Победителями конкурса на цифровое радиовещание в Киеве стали 10 радиостанций

Медиа-холдинг АТR в суде потребует возмещения понесенных от оккупации Крыма убытков

UA TV начал вещание на оккупированные территории Крыма и Донбасса

В "ZIK" опровергли информацию о якобы продаже телеканала и требуют от "Братства" Корчинского снять блокаду

Госкомтелерадио заявляет о реформировании почти 26% государственных и коммунальных печатных СМИ

Цукерберг намерен выступить в Конгрессе США

"Киевстар" подключит днепровский ЦПАУ к Mobile ID

В Украине надеются на расширение санкций против российских ТРК в связи с кражей радиочастотного ресурса в Крыму

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА