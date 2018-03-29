Телеком

12:31 29.03.2018

Сбой в Telegram вызван отключением питания серверов - Дуров

Сбой в Telegram вызван отключением питания серверов - Дуров

Основатель Telegram Павел Дуров объяснил произошедший в четверг сбой в работе мессенджера отключением питания серверов.

Специалисты работают, но многое зависит от того, когда будет приведена в порядок подача электроэнергии в дата-центр, написал он в своем Twitter.

Сбой Telegram произошел в четверг - он затронул работу мобильного приложения и веб-клиента мессенджера. В сообщении Telegram указано, что проблемы при работе с мессенджером испытывают пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ.

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Интерфакс-Украина
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