Сбой в Telegram вызван отключением питания серверов - Дуров

Основатель Telegram Павел Дуров объяснил произошедший в четверг сбой в работе мессенджера отключением питания серверов.

Специалисты работают, но многое зависит от того, когда будет приведена в порядок подача электроэнергии в дата-центр, написал он в своем Twitter.

Сбой Telegram произошел в четверг - он затронул работу мобильного приложения и веб-клиента мессенджера. В сообщении Telegram указано, что проблемы при работе с мессенджером испытывают пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ.